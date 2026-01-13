La rete a David De Gea è stata, probabilmente, la conferma che il periodo buio è alle spalle. Giunto al Milan per 42 milioni di euro, bonus inclusi, nell'ultimo calciomercato estivo dal Chelsea, Nkunku - tra dubbi tattici e perplessità di varia natura - è stato, oltre che l'acquisto più caro del Diavolo e dell'intera Serie A, più un oggetto misterioso che un valore aggiunto per la squadra rossonera.

Vuole restare a Milano — Arrivato in ritardo di preparazione, frenato da un paio di infortuni, l'ex anche di RB Lipsia e PSG ci ha messo tanto ad incidere sul terreno di gioco. Per mesi ha offerto prestazioni nettamente al di sotto della sufficienza. Un paio di assist e poco altro, fino al calcio di rigore contro l'Hellas che l'ha sbloccato. Ed ora, finalmente, è iniziata la sua vera storia con la maglia rossonera.

In questo periodo, ha commentato il 'CorSport', Nkunku ha ricevuto richieste dal Fenerbahçe e da qualche squadra della Saudi Pro League: ha rifiutato tutto. Vuole restare al Milan e giocarsi le sue carte nel Diavolo di Allegri. Con l'auspicio - condiviso da tutti nel mondo Milan - che torni l'implacabile bomber visto a Lipsia tra il 2021 e il 2023, quando, giocando da centravanti, realizzò ben 58 reti in 88 partite.