Milan, Nkunku è ripartito: l’attaccante ritrovato vuole restare e segnare per Allegri

Christopher Nkunku, al rientro dopo due gare di assenza contro Cagliari e Genoa, ha salvato il Milan di Massimiliano Allegri a Firenze: ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato, con la doppietta all'Hellas Verona a fine dicembre 2025
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante che, con il suo gol al 90' nell'ultimo match del 'Franchi' di Firenze, ha salvato il Milan di Massimiliano Allegri da una sconfitta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Milan, si è svegliato Nkunku!

Nkunku, dunque, che aveva saltato le ultime due partite dei rossoneri, le prime del 2026, contro Cagliari (1-0) e Genoa (1-1), ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato prima dell'infortunio alla caviglia: dal gol, dalla doppietta realizzata a 'San Siro' nel 3-0 all'Hellas Verona, che aveva contribuito a sbloccarlo in campionato.

La rete a David De Gea è stata, probabilmente, la conferma che il periodo buio è alle spalle. Giunto al Milan per 42 milioni di euro, bonus inclusi, nell'ultimo calciomercato estivo dal Chelsea, Nkunku - tra dubbi tattici e perplessità di varia natura - è stato, oltre che l'acquisto più caro del Diavolo e dell'intera Serie A, più un oggetto misterioso che un valore aggiunto per la squadra rossonera.

Vuole restare a Milano

Arrivato in ritardo di preparazione, frenato da un paio di infortuni, l'ex anche di RB Lipsia e PSG ci ha messo tanto ad incidere sul terreno di gioco. Per mesi ha offerto prestazioni nettamente al di sotto della sufficienza. Un paio di assist e poco altro, fino al calcio di rigore contro l'Hellas che l'ha sbloccato. Ed ora, finalmente, è iniziata la sua vera storia con la maglia rossonera.

In questo periodo, ha commentato il 'CorSport', Nkunku ha ricevuto richieste dal Fenerbahçe e da qualche squadra della Saudi Pro League: ha rifiutato tutto. Vuole restare al Milan e giocarsi le sue carte nel Diavolo di Allegri. Con l'auspicio - condiviso da tutti nel mondo Milan - che torni l'implacabile bomber visto a Lipsia tra il 2021 e il 2023, quando, giocando da centravanti, realizzò ben 58 reti in 88 partite.

