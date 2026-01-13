Il Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol in 19 partite, è il terzo attacco della Serie A 2025-2026 al pari del Napoli di Antonio Conte, ma nei primi 45' delle ultime partite fatica a trovare il gol. I numeri sono piuttosto inquietanti

Il Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol realizzati in 19 partite in questa Serie A 2025-2026, è il terzo miglior attacco del campionato - pari merito con il Napoli - dietro soltanto a Juventus (32 in 20) e Inter (42 in 19). Ci sono, però, dei numeri sul rendimento offensivo del Diavolo che iniziano seriamente a preoccupare i tifosi rossoneri.