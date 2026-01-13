Pianeta Milan
Milan, tre gare di fila senza reti nel primo tempo: non era mai accaduto in stagione

Il Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol in 19 partite, è il terzo attacco della Serie A 2025-2026 al pari del Napoli di Antonio Conte, ma nei primi 45' delle ultime partite fatica a trovare il gol. I numeri sono piuttosto inquietanti
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol realizzati in 19 partite in questa Serie A 2025-2026, è il terzo miglior attacco del campionato - pari merito con il Napoli - dietro soltanto a Juventus (32 in 20) e Inter (42 in 19). Ci sono, però, dei numeri sul rendimento offensivo del Diavolo che iniziano seriamente a preoccupare i tifosi rossoneri.

Dopo le partite contro Cagliari (1-0) e Genoa (1-1), infatti, il Milan è rimasto all'asciutto nella prima frazione di gioco anche contro la Fiorentina (1-1). Si tratta della prima volta in stagione che la squadra di Allegri non segna nei primi 45' di gioco per tre giornate di fila. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Sui 30 gol segnati dal Milan, meno della metà (13) sono arrivati nel corso del primo tempo. Di questi 13, appena 3 sono giunti dopo l'ultima pausa del campionato per gli impegni con le Nazionali, a novembre 2025. Evidente, netta, l'inversione di tendenza rispetto ai primi mesi della stagione. Allegri dovrà trovare una soluzione: soltanto 'colpa' di alcuni approcci errati alle gare?

