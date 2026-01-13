Capello avverte il Milan: “Stai rallentando molto. Inter e Napoli superiori. Attento al quarto posto”
Sui 30 gol segnati dal Milan, meno della metà (13) sono arrivati nel corso del primo tempo. Di questi 13, appena 3 sono giunti dopo l'ultima pausa del campionato per gli impegni con le Nazionali, a novembre 2025. Evidente, netta, l'inversione di tendenza rispetto ai primi mesi della stagione. Allegri dovrà trovare una soluzione: soltanto 'colpa' di alcuni approcci errati alle gare?
