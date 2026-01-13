Bufera nel mondo arbitrale. Il Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri), Antonio Zappi, squalificato per 13 mesi. E mentre il Genoa, con il 3-0 interno al Cagliari (gol di Lorenzo Colombo, Morten Frendrup e Leo Østigård) fa un bel balzo in avanti in classifica, in ottica salvezza, c'è spazio anche per la Coppa Italia.
Stasera, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', ottavi di finale - in gara secca - tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Torino di Marco Baroni. I granata cercano il colpaccio come quello dello scorso settembre in Serie A. In Spagna, notizia shock: addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid!
