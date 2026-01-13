Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “5-0 alla Cremonese, – 4 dalla vetta: Juve, come fai a non crederci?”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “5-0 alla Cremonese, – 4 dalla vetta: Juve, come fai a non crederci?”

Prima pagina Tuttosport: '5-0 alla Cremonese, - 4 dalla vetta: Juve, come fai a non crederci?'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, alimenta i sogni Scudetto della Juventus di Luciano Spalletti. Nel 'Monday Night' della 20^ giornata della Serie A 2025-2026, infatti, i bianconeri liquidano all'Allianz Stadium la Cremonese con un perentorio 5-0. Segnano Gleison Bremer, Jonathan David, Kenan Yıldız e Weston McKennie; il quarto gol è un'autorete di Filippo Terracciano. I bianconeri agganciano Roma e Napoli a quota 39 punti in classifica, l'Inter capolista è 'solo' 4 punti avanti.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 13 gennaio 2026

Bufera nel mondo arbitrale. Il Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri), Antonio Zappi, squalificato per 13 mesi. E mentre il Genoa, con il 3-0 interno al Cagliari (gol di Lorenzo Colombo, Morten Frendrup e Leo Østigård) fa un bel balzo in avanti in classifica, in ottica salvezza, c'è spazio anche per la Coppa Italia.

Stasera, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico', ottavi di finale - in gara secca - tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Torino di Marco Baroni. I granata cercano il colpaccio come quello dello scorso settembre in Serie A. In Spagna, notizia shock: addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid!

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Tanta Juve, a 4 punti dall’Inter: Cremonese...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan verso Como: Leao a rischio, ma vuole esserci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA