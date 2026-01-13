Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, alimenta i sogni Scudetto della Juventus di Luciano Spalletti. Nel 'Monday Night' della 20^ giornata della Serie A 2025-2026, infatti, i bianconeri liquidano all'Allianz Stadium la Cremonese con un perentorio 5-0. Segnano Gleison Bremer, Jonathan David, Kenan Yıldız e Weston McKennie; il quarto gol è un'autorete di Filippo Terracciano. I bianconeri agganciano Roma e Napoli a quota 39 punti in classifica, l'Inter capolista è 'solo' 4 punti avanti.