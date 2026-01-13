Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Juventus-Cremonese, 'Monday Night' della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium e terminato 5-0 per la squadra di Luciano Spalletti. Reti di Gleison Bremer, Jonathan David, Kenan Yıldız, autogol di Filippo Terracciano e Weston McKennie. Bianconeri ora a quota 39 punti in classifica, insieme a Roma e Napoli (una partita in meno) e a - 4 dall'Inter capolista.