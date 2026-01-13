Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Tanta Juve, a 4 punti dall’Inter: Cremonese travolta 5-0”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Juventus-Cremonese, 'Monday Night' della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium e terminato 5-0 per la squadra di Luciano Spalletti. Reti di Gleison Bremer, Jonathan David, Kenan Yıldız, autogol di Filippo Terracciano e Weston McKennie. Bianconeri ora a quota 39 punti in classifica, insieme a Roma e Napoli (una partita in meno) e a - 4 dall'Inter capolista.

A proposito di Inter e Napoli: mentre Lautaro Martínez, cannoniere nerazzurro, si accorge di non essere particolarmente letale nei big match, Scott McTominay, centrocampista dei partenopei, sembra essere tornato straripante e in gran forma proprio nel momento migliore della stagione.

Nell'altro posticipo del lunedì di campionato, netto 3-0 del Genoa di Daniele De Rossi al Cagliari di Fabio Pisacane: gol di Lorenzo Colombo, Morten Frendrup e Leo Østigård. Bel balzo salvezza per i rossoblu liguri. Stangata (13 mesi di squalifica) per Antonio Zappi, Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) e addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid tra le notizie di giornata.

Spazio, poi, al calciomercato: la Roma punta a chiudere per Robinio Vaz (Olympique Marsiglia) e Donyell Malen (Aston Villa) in attacco; la Lazio lotta con il Bournemouth per Alex Tóth, centrocampista ungherese del Ferencvaros.

