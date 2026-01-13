A proposito di Inter e Napoli: mentre Lautaro Martínez, cannoniere nerazzurro, si accorge di non essere particolarmente letale nei big match, Scott McTominay, centrocampista dei partenopei, sembra essere tornato straripante e in gran forma proprio nel momento migliore della stagione.
Nell'altro posticipo del lunedì di campionato, netto 3-0 del Genoa di Daniele De Rossi al Cagliari di Fabio Pisacane: gol di Lorenzo Colombo, Morten Frendrup e Leo Østigård. Bel balzo salvezza per i rossoblu liguri. Stangata (13 mesi di squalifica) per Antonio Zappi, Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) e addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid tra le notizie di giornata.
Spazio, poi, al calciomercato: la Roma punta a chiudere per Robinio Vaz (Olympique Marsiglia) e Donyell Malen (Aston Villa) in attacco; la Lazio lotta con il Bournemouth per Alex Tóth, centrocampista ungherese del Ferencvaros.
