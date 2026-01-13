Il duello Scudetto tra Inter e Napoli, intanto, proseguirà a distanza già domani, con il recupero delle partite della 16^ giornata che furono rinviate per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. I partenopei riceveranno in casa il Parma, i nerazzurri invece il Lecce.
Mentre stasera Roma e Torino, allo stadio 'Olimpico', scenderanno in campo per gli ottavi di finale - in gara secca - di Coppa Italia, giovedì sera il Milan giocherà il suo recupero di campionato sul campo del Como. A rischio Rafael Leão che, però, vuole esserci. Intanto Fabio Capello avvisa i rossoneri di fare attenzione al quarto posto, perché potrebbe scivolare via.
Chiosa con la notizia della squalifica, per 13 mesi, di Antonio Zappi, Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) e con il sorprendente addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid.
