Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan verso Como: Leao a rischio, ma vuole esserci”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'Monday Night' della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. All'Allianz Stadium, netto 5-0 della Juventus di Luciano Spalletti ai danni della Cremonese di Davide Nicola. Bianconeri al terzo posto in classifica, a quota 39 punti, con Roma e Napoli (una partita in meno) e a - 4 dalla vetta.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 13 gennaio 2026

Il duello Scudetto tra Inter e Napoli, intanto, proseguirà a distanza già domani, con il recupero delle partite della 16^ giornata che furono rinviate per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. I partenopei riceveranno in casa il Parma, i nerazzurri invece il Lecce.

Mentre stasera Roma e Torino, allo stadio 'Olimpico', scenderanno in campo per gli ottavi di finale - in gara secca - di Coppa Italia, giovedì sera il Milan giocherà il suo recupero di campionato sul campo del Como. A rischio Rafael Leão che, però, vuole esserci. Intanto Fabio Capello avvisa i rossoneri di fare attenzione al quarto posto, perché potrebbe scivolare via.

Chiosa con la notizia della squalifica, per 13 mesi, di Antonio Zappi, Presidente dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) e con il sorprendente addio tra Xabi Alonso e il Real Madrid.

