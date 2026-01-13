Pianeta Milan
Rafael Leao vuole esserci per Como-Milan di giovedì sera, alle ore 20:45, al 'Sinigaglia' per il recupero di campionato, ma, ad oggi, l'attaccante portoghese è in dubbio per il match contro i lariani di Cesc Fàbregas. Le ultime news
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in questa stagione, Rafael Leao abbia disputato appena 13 partite in campionato sulle 19 fin qui giocate dal Milan, di cui 10 da titolare e 3 da subentrato: dal punto di vista realizzativo sta andando bene (7 gol), da quello fisico un po' meno.

Infortunio iniziale (soleo del polpaccio) a parte, infatti, Leao è stato meno utilizzato del solito per via di un fastidio all'adduttore destro che non gli consente di essere al meglio della condizione atletica. E per il numero 10 milanista, che ha negli scatti in campo aperto, rapidità e resistenza le sue doti migliori, non essere in forma è un grosso limite.

Milan, Leao non al top della forma: fastidio all'adduttore destro

Dopo i 70' contro il Cagliari e i 90' contro il Genoa, Allegri - che sta cercando di gestirlo al meglio - lo ha mandato in panchina a Firenze. E ora, questa 'gestione prudente' di Leao, cosa. suggerisce per Como-Milan? Per la 'rosea', è ancora presto per dirlo: per le indicazioni tattiche ci sarà da aspettare.

Il portoghese avrà il tempo, a Milanello, per qualche lavoro specifico con l'obiettivo di tornare al massimo. Tutti i test degli allenamenti sono superati: è in partita, a quanto pare, che Leao non sembra sentirsi completamente a proprio agio. Il Milan, sul suo top player, vuole essere molto prudente.

A Como potrebbe giocare Pulisic con uno tra Füllkrug e Nkunku

In fin dei conti, non si tratta di un giocatore come gli altri per caratteristiche e impatto sui risultati. Siccome l'adduttore è un muscolo delicato, i medici del Milan vogliono evitare che un fastidio, oggi gestibile, diventi una pubalgia. Prova ne è che quando gioca, Leao cerca di più il fraseggio, è più presente in area (segnando), ma scatta e 'strappa' alla sua maniera quasi mai.

Per aiutare il suo Milan, finora, Leao ha stretto i denti ma Allegri, ora, può permettersi di scegliere: contro il Como, pertanto, accanto a Christian Pulisic potrebbe giocare dall'inizio uno tra Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku, entrambi bene a Firenze per quanto hanno fatto vedere sul campo. Con Leao, magari, pronto a subentrare qualora la situazione lo richiedesse.

