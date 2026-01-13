Milan, Leao non al top della forma: fastidio all'adduttore destro — Dopo i 70' contro il Cagliari e i 90' contro il Genoa, Allegri - che sta cercando di gestirlo al meglio - lo ha mandato in panchina a Firenze. E ora, questa 'gestione prudente' di Leao, cosa. suggerisce per Como-Milan? Per la 'rosea', è ancora presto per dirlo: per le indicazioni tattiche ci sarà da aspettare.

Il portoghese avrà il tempo, a Milanello, per qualche lavoro specifico con l'obiettivo di tornare al massimo. Tutti i test degli allenamenti sono superati: è in partita, a quanto pare, che Leao non sembra sentirsi completamente a proprio agio. Il Milan, sul suo top player, vuole essere molto prudente.

A Como potrebbe giocare Pulisic con uno tra Füllkrug e Nkunku — In fin dei conti, non si tratta di un giocatore come gli altri per caratteristiche e impatto sui risultati. Siccome l'adduttore è un muscolo delicato, i medici del Milan vogliono evitare che un fastidio, oggi gestibile, diventi una pubalgia. Prova ne è che quando gioca, Leao cerca di più il fraseggio, è più presente in area (segnando), ma scatta e 'strappa' alla sua maniera quasi mai.

Per aiutare il suo Milan, finora, Leao ha stretto i denti ma Allegri, ora, può permettersi di scegliere: contro il Como, pertanto, accanto a Christian Pulisic potrebbe giocare dall'inizio uno tra Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku, entrambi bene a Firenze per quanto hanno fatto vedere sul campo. Con Leao, magari, pronto a subentrare qualora la situazione lo richiedesse.