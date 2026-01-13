Pianeta Milan
Como-Milan, esattamente un anno fa la rimonta firmata da Theo Hernández e Leao

Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà il recupero di campionato a Como giovedì 15 gennaio: esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, in riva al Lario fu Rafael Leao a segnare il gol-vittoria del Diavolo al 'Sinigaglia'. Il ricordo
Giovedì 15 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio 'Sinigaglia' il Como di Cesc Fàbregas affronterà il Milan di Massimiliano Allegri per il recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita, come noto, rinviata, così come Inter-Lecce, Napoli-Parma e Verona-Bologna, per consentire lo svolgimento della 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita).

La curiosità è che Como-Milan anche nella passata stagione si giocò in questo periodo dell'anno. Esattamente il 14 gennaio 2025, con i rossoneri - da poco affidati alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição e freschi del successo in Supercoppa in terra saudita - che si imposero 1-2. In rimonta, come il Diavolo di Conceição è spesso riuscito a fare.

Il Como andò in vantaggio, al 60', con Assane Diao. Quindi, al 71', arrivò il pareggio dei rossoneri con Theo Hernández. Cinque minuti più tardi, al 76', il gol-vittoria del Milan, firmato da Rafael Leao (in dubbio - almeno nella formazione titolare - per il match di dopodomani) con un pregevole pallonetto su Jean Butez in uscita.

