Il Milan di Massimiliano Allegri giocherà il recupero di campionato a Como giovedì 15 gennaio: esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, in riva al Lario fu Rafael Leao a segnare il gol-vittoria del Diavolo al 'Sinigaglia'. Il ricordo

Giovedì 15 gennaio , alle ore 20:45 , allo stadio 'Sinigaglia' il Como di Cesc Fàbregas affronterà il Milan di Massimiliano Allegri per il recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 . Una partita, come noto, rinviata, così come Inter-Lecce, Napoli-Parma e Verona-Bologna, per consentire lo svolgimento della 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh ( Arabia Saudita ).

La curiosità è che Como-Milan anche nella passata stagione si giocò in questo periodo dell'anno. Esattamente il 14 gennaio 2025, con i rossoneri - da poco affidati alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição e freschi del successo in Supercoppa in terra saudita - che si imposero 1-2. In rimonta, come il Diavolo di Conceição è spesso riuscito a fare.