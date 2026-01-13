"Capisco le voci perché io stimo molto Christopher e insieme abbiamo vinto la Coppa di Germania 2022 , il primo trofeo della storia del RB Lipsia. Il mercato di gennaio però è particolare, non puoi decidere chi vuoi prendere , non dipende solo da te. In questo momento, penso sia improbabile che Christopher venga in Turchia ". Tedesco, dunque, è sembrato scettico sul possibile arrivo di Nkunku nella sua squadra.

Molto più categorico, invece, quando, nell'intervista, si è parlato di un possibile addio di Milan Škriniar, classe 1995, difensore slovacco ex Sampdoria e Inter che i 'rumors' di calciomercato danno nel mirino del Milan. «Non se ne parla: non lo lascio. Milan è fondamentale dentro e fuori dal campo - ha sentenziato Tedesco -: è una persona perbene, un ragazzo top, vuole giocare sempre e io sono d’accordo con lui. Ci sono tanti giocatori forti qui: Ederson, Edson Álvarez davanti alla difesa, Marco Asensio, Jayden Oosterwolde che ha 24 anni e per me è già molto forte».