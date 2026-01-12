Si è conclusa un'altra giornata di campionato, la 20esima per essere corretti. Una giornata in cui alcune big hanno frenato il loro percorso verso lo scudetto. Il Milan di Massimiliano Allegri era chiamato ad una reazione dopo il pareggio col Genoa, reazione che però non è arrivata: 1-1 contro la Fiorentina di Vanoli, ultima in classifica. Alla sera, invece, in questi di San Siro è andato in scena il big match della domenica: Inter-Napoli. Anche qui, le due formazioni non sono andate oltre il pareggio: 2-2 grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri, mentre doppietta per il Napoli grazie a McTominay. A parlare della lotta scudetto, parlando anche dei rossoneri, è stato Nicolò Ceccherini ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole:
Le parole sulla lotta scudetto di Niccolò Ceccarini: "Ho visto il Milan in difficoltà, quindi rimango sempre dell'idea iniziale: ovvero Inter e Napoli e poi tutto il resto. Il Milan, che prevedevo potesse essere l'unica a potersi inserire, non sta riuscendo ad approfittare dei risultati. E anzi, nelle ultime due partite ha dovuto accontentarsi di due punti con Genoa e Fiorentina".
