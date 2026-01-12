Pianeta Milan
Dopo il pareggio tra Inter e Napoli, a parlare di lotta scudetto è stato lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni: le parole sul Milan
Dopo il pareggio tra Inter e Napoli (finito 2-2), a parlare della lotta scudetto è stato lo scrittore Maurizio De Giovanni. Noto tifoso del Napoli, De Giovanni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfono di TMW Radio legate anche alla differenza tra calcio italiano e quello estero. Spazio anche al Milan... ecco, di seguito, le sue parole:

"È il calcio che si dovrebbe vedere, un calcio europeo, grazie a Doveri, che ha fischiato poco e i giocatori si sono subito adeguati. Nessuno che si è rotolato per terra per ore o altri tipi di malcostume. All'estero il calcio è diverso, quello italiano è brutto. Non è che andando italiano si vende andando all'estero, lo si vende se anche qui è gradevole. ma è brutto nel gioco, a vedersi, fatto di simulazioni, maleducazione nei confronti degli arbitri e non solo".

Continua De Giovanni: "Sembrava di guardare la Premier, l'arbitro fischiava pochissimo. E' stata una grande partita.Era una partita fondamentale ieri, se avesse vinto l'Inter il campionato era finito. Sette punti senza scontri diretti non li riprendi più, anche se manca un girone intero. La lotta Scudetto la vedo anche con la Roma, più del Milan, che ha delle difficoltà anche con squadre inferiori".

