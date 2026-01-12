Dopo il pareggio tra Inter e Napoli (finito 2-2), a parlare della lotta scudetto è stato lo scrittore Maurizio De Giovanni . Noto tifoso del Napoli, De Giovanni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfono di TMW Radio legate anche alla differenza tra calcio italiano e quello estero. Spazio anche al Milan ... ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla De Giovanni

"È il calcio che si dovrebbe vedere, un calcio europeo, grazie a Doveri, che ha fischiato poco e i giocatori si sono subito adeguati. Nessuno che si è rotolato per terra per ore o altri tipi di malcostume. All'estero il calcio è diverso, quello italiano è brutto. Non è che andando italiano si vende andando all'estero, lo si vende se anche qui è gradevole. ma è brutto nel gioco, a vedersi, fatto di simulazioni, maleducazione nei confronti degli arbitri e non solo".