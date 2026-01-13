Fabio Capello , ex allenatore del Milan , ha parlato del momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri , reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 in campionato contro Genoa e Fiorentina , in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nel mirino della critica è finito Christian Pulisic che, nel primo tempo del 'Franchi' di Firenze , ben innescato da Niclas Füllkrug , si è divorato due palle-gol clamorose che avrebbero potuto portare il Diavolo in vantaggio all'intervallo.

«Ha fatto tutto Pulisic, con la gentile collaborazione di Füllkrug. La coppia d’attacco ha creato dal nulla due-tre chance per fare gol, ma l’americano insolitamente le ha fallite tutte - ha fatto presente Capello -. Errori non da lui, come quando ha cercato di saltare David De Gea al posto di concludere, pur non essendoci spazio. In quel fazzoletto solo Ronaldo il Fenomeno riusciva a dribblare il portiere e segnare. Ma al di là degli episodi, il Milan non mi ha convinto nell’atteggiamento fin dall’inizio».