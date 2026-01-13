Pianeta Milan
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha criticato quanto fatto da Christian Pulisic, attaccante statunitense dei rossoneri, nel corso dell'ultima partita pareggiata, 1-1, qualche giorno fa al 'Franchi' di Firenze. Ecco le sue parole
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 in campionato contro Genoa e Fiorentina, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nel mirino della critica è finito Christian Pulisic che, nel primo tempo del 'Franchi' di Firenze, ben innescato da Niclas Füllkrug, si è divorato due palle-gol clamorose che avrebbero potuto portare il Diavolo in vantaggio all'intervallo.

«Ha fatto tutto Pulisic, con la gentile collaborazione di Füllkrug. La coppia d’attacco ha creato dal nulla due-tre chance per fare gol, ma l’americano insolitamente le ha fallite tutte - ha fatto presente Capello -. Errori non da lui, come quando ha cercato di saltare David De Gea al posto di concludere, pur non essendoci spazio. In quel fazzoletto solo Ronaldo il Fenomeno riusciva a dribblare il portiere e segnare. Ma al di là degli episodi, il Milan non mi ha convinto nell’atteggiamento fin dall’inizio».

