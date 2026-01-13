Bonanni sicuro: 'Scudetto? Milan non forte nonostante Modric e Rabiot'

Massimo Bonanni ha parlato del Milan e della lotta Scudetto durante il suo intervento a 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri
Massimo Bonanni, Intervenuto in diretta durante l'ultimo appunto di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', ha parlato del Milan e della lotta Scudetto. Secondo l'ex calciatore e ora allenatore, il Diavolo di Massimiliano Allegri non è così forte da essere inserito nella lista di squadre che si contenderanno lo Scudetto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
Il Milan rischia di calare? "Col Como credo che non perderà, ma non conquisterà neanche i tre punti. Detto ciò io ho sempre voluto aspettare altre risposte per capire se potesse inserirsi nella lotta scudetto. Non la vedo così forte nonostante grandi singoli come Modric e Rabiot".