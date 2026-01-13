Bonanni sicuro: 'Scudetto? Milan non forte nonostante Modric e Rabiot'

Massimo Bonanni ha parlato del Milan e della lotta Scudetto durante il suo intervento a 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri

Massimo Bonanni, Intervenuto in diretta durante l'ultimo appunto di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', ha parlato del Milan e della lotta Scudetto. Secondo l'ex calciatore e ora allenatore, il Diavolo di Massimiliano Allegri non è così forte da essere inserito nella lista di squadre che si contenderanno lo Scudetto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.