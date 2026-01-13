Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bonanni: “Rossoneri non perderanno col Como. Sulla lotta Scudetto…”

INTERVISTE

Milan, Bonanni: “Rossoneri non perderanno col Como. Sulla lotta Scudetto…”

Bonanni sicuro: 'Scudetto? Milan non forte nonostante Modric e Rabiot'
Massimo Bonanni ha parlato del Milan e della lotta Scudetto durante il suo intervento a 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri
Redazione

Massimo Bonanni, Intervenuto in diretta durante l'ultimo appunto di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', ha parlato del Milan e della lotta Scudetto. Secondo l'ex calciatore e ora allenatore, il Diavolo di Massimiliano Allegri non è così forte da essere inserito nella lista di squadre che si contenderanno lo Scudetto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

'Maracanà', le parole sul Milan e sulla lotta Scudetto di Massimo Bonanni

—  

Il Milan rischia di calare? "Col Como credo che non perderà, ma non conquisterà neanche i tre punti. Detto ciò io ho sempre voluto aspettare altre risposte per capire se potesse inserirsi nella lotta scudetto. Non la vedo così forte nonostante grandi singoli come Modric e Rabiot".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Como-Milan, assegnato ancora Di Paolo. Visti i precedenti, i tifosi del Diavolo protestano sui social

La lotta scudetto è da considerarsi a due o è aperta a più squadre? "Inter e Napoli sono le più forti, ma se devo scegliere una possibile contendente scelgo la Juventus".

Leggi anche
Milan, Capello: “Nkunku finalmente sbloccato psicologicamente. Il movimento sul gol è una...
Milan, Capello ne è sicuro: “Scudetto? No, i rossoneri devono stare attenti per il quarto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA