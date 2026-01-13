Milan, possibilità Scudetto? Capello: 'No, Allegri ha ragione su...'

Pianeta Milan
Fabio Capello, ex Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi anche le ambizioni Scudetto dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni sull'argomento
L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti argomenti trattati nella chiacchierata, l'ex tecnico rossonero si è soffermato in modo particolare sulle ambizioni Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri.

Le parole di Capello sulle possibilità Scudetto del Milan

Secondo Capello, il club rossonero dovrebbe stare attento, più che alla lotta Scudetto che vede Inter e Napoli favorite, alla corsa per il quarto posto, con Juventus e Roma che stanno risalendo dopo un periodo complicato. Ecco, di seguito, le parole di Capello.

Sul Milan che può sognare lo Scudetto: «Se è quello di Firenze di sicuro no. Ma andrei anche oltre, il Milan era cresciuto parecchio nei primi mesi della stagione, mentre adesso mi pare abbia rallentato. La classifica dice che l’Inter è ad appena tre punti, ma da dietro stanno risalendo Juventus e Roma. In questo ha ragione Allegri: i rossoneri devono stare attenti al quarto posto, prima di pensare in grande».

