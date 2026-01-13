Archiviata ormai anche la 20esima giornata di campionato, molti sono ritornati a parlare della lotta scudetto. Il Milan di Massimiliano Allegri era chiamato ad una reazione dopo il pareggio col Genoa,ma non è arrivata: 1-1 contro la Fiorentina. Anche Inter e Napoli hanno pareggiato: 2-2 a San Siro grazie ai gol di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri e la doppietta di McTominay per i partenopei di Conte. A parlare della lotta scudetto, soffermandosi sui rossoneri, è stato Daniele Garbo ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole.