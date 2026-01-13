Archiviata ormai anche la 20esima giornata di campionato, molti sono ritornati a parlare della lotta scudetto. Il Milan di Massimiliano Allegri era chiamato ad una reazione dopo il pareggio col Genoa,ma non è arrivata: 1-1 contro la Fiorentina. Anche Inter e Napoli hanno pareggiato: 2-2 a San Siro grazie ai gol di Dimarco e Calhanoglu per i nerazzurri e la doppietta di McTominay per i partenopei di Conte. A parlare della lotta scudetto, soffermandosi sui rossoneri, è stato Daniele Garbo ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Garbo: “Milan e Roma non le vedo pronte per interferire sullo scudetto”
INTERVISTE
Garbo: “Milan e Roma non le vedo pronte per interferire sullo scudetto”
A parlare della lotta scudetto, parlando anche del Milan di Massimiliano Allegri, è stato Daniele Garbo: le sue parole
LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, via Fofana e dentro Goretzka? In difesa Gatti non è l’unico nome >>>
Mila, senti Garbo—
Le parole di Daniele Garbo sulla lotta scudetto. Il Milan potrà creare problemi alle avversarie? La risposta: "Continuo a pensare a una lotta a due, Milan e Roma non le vedo pronte a interferire. L'unica che potrebbe inserirsi, se esplode definitivamente, è la Juventus. lo non ci credo moltissimo, ma se infilano una buona serie di vittorie consecutive possono sperare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA