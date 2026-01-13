Milan, Nkunku è recuperato? Capello: 'Sì, ora è un attaccante vero'

Su Christopher Nkunku che sembra definitivamente recuperato: «Il movimento e il tiro secco sull’1-1 mi fanno dire di sì. Ha fatto una gran cosa, che forse un mese fa nemmeno avrebbe provato. In più, mi è piaciuto anche in un paio di scambi nello stretto con i compagni. Finalmente vediamo un attaccante vero, sbloccato psicologicamente».