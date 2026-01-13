Pianeta Milan
Milan, Capello: “Nkunku finalmente sbloccato psicologicamente. Il movimento sul gol è una gran cosa”

Milan, Nkunku è recuperato? Capello: 'Sì, ora è un attaccante vero'
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi anche la prestazione di Christopher Nkunku contro la Fiorentina
Nonostante il deludente pareggio di Firenze, Massimiliano Allegri può sorridere per essere riuscito a rivitalizzare un giocatore che sembrava spento soprattutto mentalmente. Parliamo, ovviamente, di Christopher Nkunku, attaccante arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, sembra che il francese sia entrato finalmente in ritmo. Infatti, dopo la doppietta col Verona che lo ha sbloccato a livello mentale, ecco il gol del pareggio segnato alla Fiorentina, dopo un movimento da vero attaccante.

Capello, il commento su Christopher Nkunku

A proposito di Nkunku ha parlato anche l'ex allenatore del Milan Fabio Capello, intervistato oggi da 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le sue parole.

Su Christopher Nkunku che sembra definitivamente recuperato: «Il movimento e il tiro secco sull’1-1 mi fanno dire di sì. Ha fatto una gran cosa, che forse un mese fa nemmeno avrebbe provato. In più, mi è piaciuto anche in un paio di scambi nello stretto con i compagni. Finalmente vediamo un attaccante vero, sbloccato psicologicamente».

