Milan, Braglia: 'Allegri alterna troppo, non può lottare per lo Scudetto'

Milan, il commento di Braglia: “Allegri alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la prestazione del Milan con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni
In occasione della fine della 20^ giornata di Serie A, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, uscito dal Franchi di Firenze con un pareggio. Oltre a questo, anche le parole sulla Juventus, vista dall'ex portiere come favorita rispetto al Diavolo per un posto in Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Milan, così rischi. Ma anche la Champions? "Per essere grandi allenatori, bisogna aver vinto a livello internazionale, e lui ha raggiunto due finali Champions. Ha vinto tanto ma non a livello internazionale, non conta nulla arrivare secondo. Per me alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions".

Juve, giusto credere ora nello Scudetto?

"No, perché inizieranno anche loro a giocare ogni tre giorni per le coppe. Una squadra che ha fatto un rush positivo così per me arriva tra le prime quattro, al posto del Milan. Per quanto mi riguarda la Roma, con acquisti mirati, può dire ancora la sua per lo Scudetto".

