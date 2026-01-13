Milan, Braglia: 'Allegri alterna troppo, non può lottare per lo Scudetto'

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la prestazione del Milan con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

In occasione della fine della 20^ giornata di Serie A, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, uscito dal Franchi di Firenze con un pareggio. Oltre a questo, anche le parole sulla Juventus, vista dall'ex portiere come favorita rispetto al Diavolo per un posto in Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

'Maracanà', Braglia sul Milan e sulla lotta Champions

Milan, così rischi. Ma anche la Champions? "Per essere grandi allenatori, bisogna aver vinto a livello internazionale, e lui ha raggiunto due finali Champions. Ha vinto tanto ma non a livello internazionale, non conta nulla arrivare secondo. Per me alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto ma per un posto in Champions".