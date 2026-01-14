Fiorentina-Milan, Fattori ammette: 'Se Pulisic avesse sbagliato di meno...'

L'ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha commentato su 'Radio Firenze Viola' il pareggio con il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni
Tra i tanti commenti in seguito al pareggio del Milan a Firenze, ecco uno che vede protagonista un ex giocatore della Fiorentina. Parliamo di Sauro Fattori, ex attaccante viola, che ha voluto sottolineare la buona prestazione dei padroni di casa. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a 'Radio Firenze Viola', riportate da 'Tuttomercatoweb'.
Fiorentina-Milan, il commento dell'ex viola Fattori
—
"La continuità è importante. Con una vittoria stavi meglio certo, ma due punti con Lazio e Milan vanno bene, non facciamo voli pindarici. Certo levando gli ultimi 5 minuti delle due gare stavi meglio. Ma sono fiducioso perché le prestazioni sono migliorate. Il cambio, con l'invenzione di Parisi a destra, ha dato un equilibrio, come Gudmundsson largo a sinistra che a mio avviso non fa danni. Bravo Comuzzo sul gol che è andato su, poi bravo Gud a mettergli il pallone dall'angolo. Certo se Pulisic avesse sbagliato meno eravamo a dire altro... Ma il pareggio è giusto anche perché nella ripresa il Milan pressione te l'ha messa".