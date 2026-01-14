Fiorentina-Milan, Fattori ammette: 'Se Pulisic avesse sbagliato di meno...'

Pianeta Milan
Ex Fiorentina, Fattori: “Col Milan pareggio giusto, ma se Pulisic avesse sbagliato di meno …”

L'ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha commentato su 'Radio Firenze Viola' il pareggio con il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni
Tra i tanti commenti in seguito al pareggio del Milan a Firenze, ecco uno che vede protagonista un ex giocatore della Fiorentina. Parliamo di Sauro Fattori, ex attaccante viola, che ha voluto sottolineare la buona prestazione dei padroni di casa. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a 'Radio Firenze Viola', riportate da 'Tuttomercatoweb'.

Fiorentina-Milan, il commento dell'ex viola Fattori

"La continuità è importante. Con una vittoria stavi meglio certo, ma due punti con Lazio e Milan vanno bene, non facciamo voli pindarici. Certo levando gli ultimi 5 minuti delle due gare stavi meglio. Ma sono fiducioso perché le prestazioni sono migliorate. Il cambio, con l'invenzione di Parisi a destra, ha dato un equilibrio, come Gudmundsson largo a sinistra che a mio avviso non fa danni. Bravo Comuzzo sul gol che è andato su, poi bravo Gud a mettergli il pallone dall'angolo. Certo se Pulisic avesse sbagliato meno eravamo a dire altro... Ma il pareggio è giusto anche perché nella ripresa il Milan pressione te l'ha messa".

Sul gol responsabilità di Fagioli? "È vero che Fagioli ha perso palla sul gol, ma c'era tutta la difesa a poter intervenire. Anche McTominay ha perso palla. Ci sta di perdere un pallone insomma anche perché il Milan ti è venuto in pressione, ma avevamo quattro difensori schierati, come può essere colpa di Fagioli? Tanto dietro non lavoriamo di reparto e i gol li subisci. Se Dodo fa il passo, Nkunku andava fuorigioco".

