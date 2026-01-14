Fiorentina-Milan, Fattori ammette: 'Se Pulisic avesse sbagliato di meno...'

Fiorentina-Milan, il commento dell'ex viola Fattori

"La continuità è importante. Con una vittoria stavi meglio certo, ma due punti con Lazio e Milan vanno bene, non facciamo voli pindarici. Certo levando gli ultimi 5 minuti delle due gare stavi meglio. Ma sono fiducioso perché le prestazioni sono migliorate. Il cambio, con l'invenzione di Parisi a destra, ha dato un equilibrio, come Gudmundsson largo a sinistra che a mio avviso non fa danni. Bravo Comuzzo sul gol che è andato su, poi bravo Gud a mettergli il pallone dall'angolo. Certo se Pulisic avesse sbagliato meno eravamo a dire altro... Ma il pareggio è giusto anche perché nella ripresa il Milan pressione te l'ha messa".