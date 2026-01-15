Pianeta Milan
COMO-MILAN

Nkunku in grande forma: per il Milan può essere il colpo di gennaio. E contro il Como …

Nkunku l'attaccante più in forma del Milan: contro il Como titolare. Può essere un colpo di mercato
Como-Milan, Nkunku dovrebbe giocare da titolare contro la squadra di Fabregas. Il francese pronto a fare coppia con Leao in attacco. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Como-Milan, Nkunku dovrebbe giocare dal primo minuto dopo avere recupero al massimo dall'infortunio alla caviglia subito contro il Verona a San Siro. Il francese è tornato in campo già contro la Fiorentina, giocando però pochi minuti della ripresa. Praticamente una palla giocabile e un grande gol per l'ex giocatore del Chelsea che ha segnato 3 gol nelle ultime due partite giocate con la maglia rossonera. Dopo una partenza molto complessa, il francese sta migliorando sensibilmente anche a livello fisico e di prestazioni.

Como-Milan, occasione per Nkunku

—  

Massimiliano Allegri ha avuto molti problemi per quanto riguarda l'attacco del Milan, visto che praticamente non ha mai avuto il reparto al completo e al massimo del suo potenziale. Fullkrug è alle prese con un infortunio al dito, Gimenez si è operato, Pulisic combatte con il flessore e Leao con l'adduttore. Al momento Nkunku sembra essere il più sano e il più in forma di tutto il reparto. Per questo la titolarità contro il Como.

Il francese deve cercare di mantenere la continuità che sta trovando nelle ultime partite giocate con il Milan. Il rigore conquistato e il gol contro il Verona sembrerebbero averlo sbloccato del tutto e la rete decisiva contro la Fiorentina è da vero bomber. Se il Milan dovesse trovare un Nkunku anche solo al 50% di quello visto al Lipsia, sarebbe il vero colpo del mercato invernale.

