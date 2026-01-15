Como-Milan , Nkunku dovrebbe giocare dal primo minuto dopo avere recupero al massimo dall'infortunio alla caviglia subito contro il Verona a San Siro. Il francese è tornato in campo già contro la Fiorentina, giocando però pochi minuti della ripresa. Praticamente una palla giocabile e un grande gol per l'ex giocatore del Chelsea che ha segnato 3 gol nelle ultime due partite giocate con la maglia rossonera. Dopo una partenza molto complessa, il francese sta migliorando sensibilmente anche a livello fisico e di prestazioni.

Como-Milan, occasione per Nkunku

Massimiliano Allegri ha avuto molti problemi per quanto riguarda l'attacco del Milan, visto che praticamente non ha mai avuto il reparto al completo e al massimo del suo potenziale. Fullkrug è alle prese con un infortunio al dito, Gimenez si è operato, Pulisic combatte con il flessore e Leao con l'adduttore. Al momento Nkunku sembra essere il più sano e il più in forma di tutto il reparto. Per questo la titolarità contro il Como.