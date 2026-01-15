Goretzka è un giocatore ancora nel pieno dei suoi anni e della sua carriera calcistica visto che ha poco più di 30 anni. Non ha dato segni di cedimento dal punto di vista atletico e fisico e quando è stato chiamato in causa da Kompany ha dato sempre il meglio in campo. Può essere un jolly tattico importante per Allegri visto che in carriera ha giocato ovunque e sarebbe un colpo per il centrocampo del Milan. Un giocatore dall'elevato impatto e dalla esperienza importante in Europa. Con il suo gioco tecnico e fisico potrebbe fare la differenza in un campionato come la Serie A e spostare gli equilibri. Dal punto di vista tattico sarebbe un grosso si per il Milan. C'è da lavorare su quello economico.