Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero molto attenti alla situazione di Goretzka per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Ecco la nostra analisi
Continua la sessione di calciomercato del Milan: i rossoneri hanno chiuso alla fine di settembre il colpo Fullkrug. L'attaccante tedesco è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e potrebbe essere anche l'unico arrivo a gennaio, a meno di partenze. Da capire infatti il piano della dirigenza rossonera per quanto riguarda un possibile colpo in difesa. Il Milan potrebbe cercare un'opportunità, un'occasioni nel mese di gennaio, vedremo. Ci sono anche tante voci per le prossime stagioni, una delle più interessanti è quella che vede il Milan interessato a Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco.
Milan, perché Goretzka sarebbe un grande si
Il tedesco è in scadenza a giugno 2026 e potrebbe arrivare a parametro zero in rossonero. Come riportato da 'Tuttosport' il Milan ci starebbe lavorando nonostante la richiesta alta di Goretzka: il centrocampista vorrebbe un triennale da 7 milioni di euro a stagione. Un ostacolo importante da superare. Detto dell'ingaggio, al Milan servirebbe un giocatore del genere? Goretzka sta giocando meno in questa stagione, ma non tanto per demeriti suoi, ma per la tanta concorrenza in una corrazzata come il Bayern Monaco, nonostante questo ha comunque totalizzato 16 presenze in Bundesliga e 5 in Champions League. I numeri in carriera parlano per lui: 289 presenze con i tedeschi con 47 gol e 48 assist (dati transfermarkt.it).