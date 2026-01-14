Pianeta Milan
Calciomercato: Milan, idea Goretzka a parametro zero. Ecco chi potrebbe – a sorpresa – sostituire

Calciomercato Milan: Modric ai saluti? Idea Goretzka a parametro zero dal Bayern Monaco
Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista tedesco prossimo allo svincolo dal Bayern Monaco, potrebbe diventare un colpo di calciomercato del Milan per l'estate, nel caso in cui Luka Modric decidesse di non restare anche nella prossima stagione
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha iniziato a pensare ad un futuro senza Luka Modric e, per questo motivo, i rossoneri si sono iscritti alla corsa per prendere a parametro zero il centrocampista tedesco Leon Goretzka, classe 1995, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, c'è anche il Diavolo su Goretzka

Il rapporto tra Modric e il Milan è fantastico. Si è ambientato benissimo nella squadra, in città, è diventato in fretta il leader del gruppo. Sotto contratto, però, soltanto fino a fine stagione, Modric deciderà dopo i Mondiali il da farsi: in mano al centrocampista croato c'è un'opzione per estendere l'accordo con i rossoneri fino al 30 giugno 2027.

Da capire se vorrà esercitarla o meno. Per la 'rosea', un Milan di nuovo in Champions League sarebbe una sfida affascinante per Luka, ma probabilmente lo sarebbe anche ... chiudere il cerchio e dare l’addio al calcio con un’ultima stagione alla Dinamo Zagabria. Ovvero il club dove tutto è iniziato e dove il Presidente è Zvonimir Boban, l’idolo d’infanzia di Modric. Quest’ultima tentazione è forte, anche per il legame che il numero 14 rossonero ha con la sua terra".

Ecco come potrebbe arrivare il tedesco

Motivo per cui il Milan si guarda intorno. Nel ruolo di Modric, i rossoneri non si faranno cogliere impreparati: nel ruolo di regista, infatti, ci sono già Samuele Ricci e Ardon Jashari. È nel ruolo di mezzala - con i dubbi sulla permanenza o meno di Ruben Loftus-Cheek in rossonero - il Diavolo ha chiesto informazioni su Goretzka, esperto nazionale tedesco del Bayern che può fare tutti i ruoli. La questione del rinnovo del contratto con i tedeschi va a rilento e ha dato mandato al suo agente di guardarsi intorno.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, il Milan può entrare in corsa per Goretzka soltanto in caso di ritorno in Champions, con i soldi della UEFA che contribuirebbero ad alzare il monte stipendi e ad andare incontro alle richieste del giocatore, che, in quel caso, si allineerebbe agli stipendi di Rafael Leão e, magari, Mike Maignan. Il futuro in rossonero di Goretzka, però, passerà soprattutto dalla scelta del giocatore, che dovrebbe sposare il progetto e chiedere al suo agente di non pretendere commissioni 'monstre'.

