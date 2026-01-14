Da capire se vorrà esercitarla o meno. Per la 'rosea', un Milan di nuovo in Champions League sarebbe una sfida affascinante per Luka, ma probabilmente lo sarebbe anche ... chiudere il cerchio e dare l’addio al calcio con un’ultima stagione alla Dinamo Zagabria. Ovvero il club dove tutto è iniziato e dove il Presidente è Zvonimir Boban, l’idolo d’infanzia di Modric. Quest’ultima tentazione è forte, anche per il legame che il numero 14 rossonero ha con la sua terra".

Ecco come potrebbe arrivare il tedesco — Motivo per cui il Milan si guarda intorno. Nel ruolo di Modric, i rossoneri non si faranno cogliere impreparati: nel ruolo di regista, infatti, ci sono già Samuele Ricci e Ardon Jashari. È nel ruolo di mezzala - con i dubbi sulla permanenza o meno di Ruben Loftus-Cheek in rossonero - il Diavolo ha chiesto informazioni su Goretzka, esperto nazionale tedesco del Bayern che può fare tutti i ruoli. La questione del rinnovo del contratto con i tedeschi va a rilento e ha dato mandato al suo agente di guardarsi intorno.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, il Milan può entrare in corsa per Goretzka soltanto in caso di ritorno in Champions, con i soldi della UEFA che contribuirebbero ad alzare il monte stipendi e ad andare incontro alle richieste del giocatore, che, in quel caso, si allineerebbe agli stipendi di Rafael Leão e, magari, Mike Maignan. Il futuro in rossonero di Goretzka, però, passerà soprattutto dalla scelta del giocatore, che dovrebbe sposare il progetto e chiedere al suo agente di non pretendere commissioni 'monstre'.