'Il Corriere della Sera' e 'Tuttosport' oggi in edicola hanno ricordato come il Galatasaray sia piombato su Youssouf Fofana , classe 1999 , centrocampista francese del Milan e vorrebbe fare un tentativo per lui già in questa sessione invernale di calciomercato . Nelle ultime ore i dirigenti del club turco sono arrivati a Milano . Tra i nomi che stuzzicano c'è quello del numero 19 rossonero, un titolarissimo della squadra di Massimiliano Allegri .

Calciomercato Milan, c'è il Galatasaray su Fofana

Fofana, per i quotidiani, non sembra al momento molto propenso a lasciare l'Italia per volare a İstanbul e indossare la maglia del Galatasaray. Da capire, però, se i contatti che ci saranno nelle prossime ore e il maxi-stipendio che verrà messo sul piatto del giocatore transalpino potranno, in qualche modo, cambiare scenari e valutazioni sul suo futuro professionale. Fofana, che il Milan ha acquistato per 26 milioni di euro dal Monaco nell'estate 2024, ha fin qui totalizzato 72 presenze, 2 gol e 12 assist in maglia rossonera.