I turchi del Galatasaray sono su Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista francese del Milan, per questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime news in merito all'ex Monaco, che sembra avere le idee ben chiare sul proprio futuro professionale
'Il Corriere della Sera' e 'Tuttosport' oggi in edicola hanno ricordato come il Galatasaray sia piombato su Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista francese del Milan e vorrebbe fare un tentativo per lui già in questa sessione invernale di calciomercato. Nelle ultime ore i dirigenti del club turco sono arrivati a Milano. Tra i nomi che stuzzicano c'è quello del numero 19 rossonero, un titolarissimo della squadra di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan, c'è il Galatasaray su Fofana
Fofana, per i quotidiani, non sembra al momento molto propenso a lasciare l'Italia per volare a İstanbul e indossare la maglia del Galatasaray. Da capire, però, se i contatti che ci saranno nelle prossime ore e il maxi-stipendio che verrà messo sul piatto del giocatore transalpino potranno, in qualche modo, cambiare scenari e valutazioni sul suo futuro professionale. Fofana, che il Milan ha acquistato per 26 milioni di euro dal Monaco nell'estate 2024, ha fin qui totalizzato 72 presenze, 2 gol e 12 assist in maglia rossonera.