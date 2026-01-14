In questi giorni si sta parlando molto di un possibile scambio di prestiti tra Juventus e Milan . Secondo le indiscrezioni, il difensore italiano Federico Gatti , classe 1998 , finirebbe in rossonero, alla corte del suo mentore Massimiliano Allegri e il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek , classe 1996 , farebbe invece il percorso inverso, finendo in bianconero dal suo estimatore Luciano Spalletti . Un'operazione, questa, che consentirebbe ad entrambi i club di soddisfare un'esigenza dei rispettivi allenatori in questa sessione invernale di calciomercato .

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia' e tifoso rossonero, si è espresso così sulla questione in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'. "Lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti converrebbe a tutti. A me Gatti non fa impazzire, ma ad Allegri piace: riuscire a portarlo a casa senza esborsi economici sarebbe la cosa giusta, anche perché Ruben ormai ho l’impressione che al Milan abbia dato tutto".