Letizia: “Lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti converrebbe a tutti. Ecco perché”

Si parla molto in questi giorni di uno scambio tra Ruben Loftus-Cheek (Milan) e Federico Gatti (Juventus) nella sessione invernale di calciomercato in corso: ecco l'opinione di Francesco Letizia ('SportItalia') sulla questione
Daniele Triolo Redattore 

In questi giorni si sta parlando molto di un possibilescambio di prestiti tra Juventus e Milan. Secondo le indiscrezioni, il difensore italiano Federico Gatti, classe 1998, finirebbe in rossonero, alla corte del suo mentore Massimiliano Allegri e il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, farebbe invece il percorso inverso, finendo in bianconero dal suo estimatore Luciano Spalletti. Un'operazione, questa, che consentirebbe ad entrambi i club di soddisfare un'esigenza dei rispettivi allenatori in questa sessione invernale di calciomercato.

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia' e tifoso rossonero, si è espresso così sulla questione in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'. "Lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti converrebbe a tutti. A me Gatti non fa impazzire, ma ad Allegri piace: riuscire a portarlo a casa senza esborsi economici sarebbe la cosa giusta, anche perché Ruben ormai ho l’impressione che al Milan abbia dato tutto".

"Ci penserei su mille volte prima di rinnovargli il contratto - ha proseguito Letizia -. Tranne il primo anno con Stefano Pioli, non ha mai avuto un rendimento all’altezza. Gatti per la Juve è un problema, al Milan sarebbe una buona alternativa: lavorerei su uno scambio di prestiti fino a fine anno, magari con dei riscatti prestabiliti a cifre simili. Un’operazione stile Alexis Saelemaekers -Tammy Abraham: mal che vada, ritroviamo un Loftus-Cheek valorizzato dopo aver usufruito dell’aiuto di Gatti. Mi pare però un’operazione da ultimi giorni di mercato, vedremo”.

