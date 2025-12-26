Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Arizala

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di tanti talenti in giro per il mondo per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2005 Juan David Arizala. Ecco chi è e come gioca
Il Milan potrebbe essere molto interessato ad alcuni talenti in giro per il mondo. Il club rossonero, infatti, potrebbe investire per chiudere dei colpi sul calciomercato per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2005 Juan David Arizala. Prima chiamata del giornalista Matteo Moretto che ha parlato del possibile colpo in prospettiva del Milan che deve coprire i due slot da extra comunitario in questa sessione di gennaio. Prezzo? Il terzino sinistro dovrebbe costare 3 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita tra il 10 e il 20% in favore del Deportivo Independiente Medellin.
Chi è e come gioca il talento Arizala, seguito dal Milan
Arizala è nato a El Charco in Colombia il 1o ottobre 2005. Il giovane terzino è cresciuto calcisticamente parla nel Cyclones FC, passando poi all'Indipendiente. In pochi mesi viene promosso dall'Under 20 alla prima squadra. Con il Medelin, infatti, ha già 54 presenze con 3 gol e un assist. Si ma come gioca Arizala? E' un giocatore versatile visto che si è un terzino sinistro, ma ha giocato anche come esterno avanzato e qualche volta a centrocampo. Può giocare e adattarsi in varie tattiche e schemi di gioco. Sfrutta al meglio le sue capacità, ovvero cambio di passo, agilità e movimenti. Anche a livello di testa è già pronto. Come detto è molto versatile nonostante sia ancora molto giovane, ma il suo ruolo naturale resta a sinistra e può fare tranquillamente l'esterno a tutta fascia, ovvero quello che servirebbe al Milan nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.