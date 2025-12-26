Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Arizala

Chi è e come gioca il talento Arizala, seguito dal Milan

Arizala è nato a El Charco in Colombia il 1o ottobre 2005. Il giovane terzino è cresciuto calcisticamente parla nel Cyclones FC, passando poi all'Indipendiente. In pochi mesi viene promosso dall'Under 20 alla prima squadra. Con il Medelin, infatti, ha già 54 presenze con 3 gol e un assist. Si ma come gioca Arizala? E' un giocatore versatile visto che si è un terzino sinistro, ma ha giocato anche come esterno avanzato e qualche volta a centrocampo. Può giocare e adattarsi in varie tattiche e schemi di gioco. Sfrutta al meglio le sue capacità, ovvero cambio di passo, agilità e movimenti. Anche a livello di testa è già pronto. Come detto è molto versatile nonostante sia ancora molto giovane, ma il suo ruolo naturale resta a sinistra e può fare tranquillamente l'esterno a tutta fascia, ovvero quello che servirebbe al Milan nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.