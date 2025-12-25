Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Kostic

Chi è e come gioca il talento Kostic, seguito dal Milan

Kostic è nato a Podgorica il 16 gennaio 2007. In stagione ha segnato 9 gol in 26 partite, giocando 746 minuti, ma solo con tre presenze da titolare. Un profilo molto interessante per il Milan che sarebbe in trattativa con il Partizan Belgrado per il suo cartellino (qui tutti i dettagli). Si ma come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta) è dotato di un tiro molto potente e secco, tanto che è in grado di essere pericoloso anche fuori area. Ho un buon istinto per il gioco e non è male con il dribbling nonostante la stazza decisamente non gracile.