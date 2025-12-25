Pianeta Milan
Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Kostic

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di tanti talenti in giro per il mondo per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. Ecco chi è e come gioca
Emiliano Guadagnoli
Il Milan potrebbe essere molto interessato ad alcuni talenti in giro per il mondo. Il club rossonero, infatti, potrebbe investire per chiudere dei colpi sul calciomercato per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Andrej Kostic. La prima a fare il nome dell'attaccante montenegrino è stata 'La Gazzetta dello Sport'. Come sottolinea la rosea, il giocatore potrebbe essere assegnato al Milan Futuro di Oddo in Serie D, almeno per le prime partite. Nel caso di suo acquisto sarà poi Allegri a decidere se spostarlo e quando in prima squadra.

Kostic è nato a Podgorica il 16 gennaio 2007. In stagione ha segnato 9 gol in 26 partite, giocando 746 minuti, ma solo con tre presenze da titolare. Un profilo molto interessante per il Milan che sarebbe in trattativa con il Partizan Belgrado per il suo cartellino (qui tutti i dettagli). Si ma come gioca Kostic? Fisico molto imponente nonostante la giovane età (alto un metro e novanta) è dotato di un tiro molto potente e secco, tanto che è in grado di essere pericoloso anche fuori area. Ho un buon istinto per il gioco e non è male con il dribbling nonostante la stazza decisamente non gracile.

A livello fisico è già strutturato e praticamente pronto anche per la Serie A. Sa segnare praticamente in tutti i modi ed è decisivo in area di rigore, proprio quello che cerca il Milan per il presente e il futuro del suo attacco. Sa dire la sua con entrambi i piedi e se la cava molto bene anche con i colpi di testa. E' ancora giovanissimo quindi i margini di crescita sono altissimi e potrebbe quindi migliorare anche nel gioco con i compagni. Per il Milan potrebbe essere il futuro del reparto offensivo insieme a Camarda, al momento in prestito al Lecce.

