Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed allenatore del Milan Femminile, è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Intervistato, Ganz ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla partita di stasera tra Como e Milan, rivelando quali siano i pregi e difetti dei lariani. Ecco, di seguito, le sue parole:

"La cosa più importante è giocare in Italia, questo è fondamentale. Il Como mi piace in tutto, ha intrapreso un cammino importante con un allenatore che fa giocare bene a calcio. Il Como ha speso tanto su giocatori giovani spesso sconosciuti ma che sono talentuosi. Funzionali. Come dovrebbe averli ogni squadra. Il Como ha intrapreso un cammino importante, sta facendo vedere tutte le sue caratteristche. Partita interessante, il Milan dovrà sfornare una prestazione di grande livello".