Milan, Allegri annuncia: 'Stiamo lavorando sulla difesa a quattro'

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un possibile cambio di modulo. Ecco le sue dichiarazioni sull'argomento
Nel primo pomeriggio di oggi, si è tenuta al centro sportivo rossonero di Milanello la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i tanti temi, anche un pensiero su un possibile cambio di modulo nelle prossime partite, con un difensore in meno e un attaccante in più. Non solo, anche un accenno sul mercato rossonero. Ecco, dunque, le sue parole.
Como-Milan, Allegri sulla sua difesa
—
Se sta pensando alla difesa a 4 stabile: "Può essere una soluzione. È una cosa a cui penso, stiamo lavorando, dipende dai giocatori. Per schierare tre attaccanti devi avere qualcuno in panchina. Devo fare il meglio mettendo in campo una formazione che poi abbia ricambi".