Como-Milan, Allegri: “De Winter titolare. La difesa a quattro può essere una buona soluzione”

Milan, Allegri annuncia: 'Stiamo lavorando sulla difesa a quattro'
Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un possibile cambio di modulo. Ecco le sue dichiarazioni sull'argomento
Nel primo pomeriggio di oggi, si è tenuta al centro sportivo rossonero di Milanello la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i tanti temi, anche un pensiero su un possibile cambio di modulo nelle prossime partite, con un difensore in meno e un attaccante in più. Non solo, anche un accenno sul mercato rossonero. Ecco, dunque, le sue parole.

Como-Milan, Allegri sulla sua difesa

Se sta pensando alla difesa a 4 stabile: "Può essere una soluzione. È una cosa a cui penso, stiamo lavorando, dipende dai giocatori. Per schierare tre attaccanti devi avere qualcuno in panchina. Devo fare il meglio mettendo in campo una formazione che poi abbia ricambi".

Se i quattro centrali bastano e se De Winter può giocare anche centrosinistra: "Domani lo fa De Winter, ci ha già giocato. Serve pazienza ed equilibrio. Alcuni si sono ambientati anche velocemente. Per ambientarsi si passa anche da errori. È un buon gruppo e con questi arriviamo alla fine".

Como-Milan, Allegri su Fabregas: “Complimenti a lui, sta facendo un ottimo lavoro”

