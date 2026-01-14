Allegri in conferenza: 'Fabregas? Sta facendo un ottimo lavoro, ma noi...'

Se cambia qualcosa il fatto che a Como hanno allargato il campo di un metro: "No, assolutamente niente. Indipendentemente dalla larghezza del campo, affronteremo una squadra con cui è difficile giocare. Miglior difesa, prima per possesso palla... Non hanno la responsabilità di dover vincere e gli dà vantaggi perché giocano tutte le partite sfruttando le qualità e le caratteristiche dei giocatori".
LEGGI ANCHE: Milan, la giornata impegnativa di Allegri. Fullkrug in panchina a Como e le ultime sul difensore
Si dice siano la miglior difesa perché difendono in attacco: "Può essere, ma può essere anche che in alcuni momenti subiscono azioni, ma non gol. In questo momento la teoria che dice che difendono meglio perché difendono alti gli dà ragione. Tra due mesi magari dite il contrario. Una cosa è certa: stanno facendo una grande stagione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA