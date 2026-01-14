Allegri in conferenza: 'Fabregas? Sta facendo un ottimo lavoro, ma noi...'

Pianeta Milan
Como-Milan, Allegri su Fabregas: “Complimenti a lui, sta facendo un ottimo lavoro”

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita Como-Milan. Tra i temi emersi, tanto spazio alle considerazioni su Cesc Fabregas, tecnico dei lariani. Ecco le sue parole
Al centro sportivo di Milanello, nel primo pomeriggio di oggi, Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Como-Milan, sfida valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana. Tra i vari spunti emersi, il tecnico rossonero si è soffermato sul prossimo avversario, rispondendo a diversi temi legati al Como di Fabregas. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in merito.

Le parole di Allegri sul Como di Fabregas

Poco tempo per affrontare Fabregas, mai affrontato, due filosofie, quali chiavi: "Non è Fabregas contro Allegri è Como contro Milan: loro stanno facendo bene. Sono sbarazzini, pressano molto, giocano bene e hanno qualità. Da quando è arrivato sta facendo un ottimo lavoro, anche se allena da tre anni. Complimenti, ma noi dobbiamo andare lì e fare dei punti".

Se cambia qualcosa il fatto che a Como hanno allargato il campo di un metro: "No, assolutamente niente. Indipendentemente dalla larghezza del campo, affronteremo una squadra con cui è difficile giocare. Miglior difesa, prima per possesso palla... Non hanno la responsabilità di dover vincere e gli dà vantaggi perché giocano tutte le partite sfruttando le qualità e le caratteristiche dei giocatori".

Si dice siano la miglior difesa perché difendono in attacco: "Può essere, ma può essere anche che in alcuni momenti subiscono azioni, ma non gol. In questo momento la teoria che dice che difendono meglio perché difendono alti gli dà ragione. Tra due mesi magari dite il contrario. Una cosa è certa: stanno facendo una grande stagione".

