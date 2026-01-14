Allegri in conferenza: 'Fabregas? Sta facendo un ottimo lavoro, ma noi...'

Le parole di Allegri sul Como di Fabregas

Poco tempo per affrontare Fabregas, mai affrontato, due filosofie, quali chiavi: "Non è Fabregas contro Allegri è Como contro Milan: loro stanno facendo bene. Sono sbarazzini, pressano molto, giocano bene e hanno qualità. Da quando è arrivato sta facendo un ottimo lavoro, anche se allena da tre anni. Complimenti, ma noi dobbiamo andare lì e fare dei punti".