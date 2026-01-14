Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Il Milan va spesso sotto, Allegri spiega: “Questione di imprevisti, dobbiamo portarli dalla nostra parte”

CONFERENZA

Il Milan va spesso sotto, Allegri spiega: “Questione di imprevisti, dobbiamo portarli dalla nostra parte”

Milan, Allegri: 'Domenica approccio giusto, ma la differenza la fanno i gol'
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un'analisi sull'approccio avuto dalla squadra con la Fiorentina
Redazione

Nel primo pomeriggio di oggi, si è tenuta al centro sportivo rossonero di Milanello la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i tanti temi emersi in conferenza, il tecnico rossonero ha analizzato una tendenza che vede il Milan passare in svantaggio in 6 delle ultime 8 partite. Ecco, le sue parole su questa analisi.

Milan, Allegri analizza in conferenza alcuni dati

—  

Nelle ultime 8 per 6 volte il Milan è passato in svantaggio, come mai: "Domenica, dopo un quarto d'ora eravamo andati tre volte davanti al portiere con Pulisic, quindi approccio giusto. La differenza è che se fai gol è l'approccio giusto, sennò è sbagliato. Dipende tutto dal risultato. Con la Roma abbiamo avuto mezz'ora di terrore, poi siamo passati in vantaggio e potevamo fare tanti gol.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri prima corre poi parla. Calciomercato, Goretzka più di un’idea. Intanto, Fofana …

Allegri ha poi continuato: "Noi analizziamo le situazioni, poi ci sono gli imprevisti. Dobbiamo portarli dalla nostra parte. Ogni partita è diversa, ci sono episodi ed episodi. 8 volte siamo andati sotto, ma 8 volte abbiamo recuperato. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Bisogna assolutamente migliorare, ma se tutto fosse perfetto ed è impossibile, le partite finirebbero 0-0 o vincerebbe sempre la stessa".

Leggi anche
Allegri: “Esperienza da Tedoforo bellissima. Lo sport è meraviglioso perché ci sono regole...
Allegri svela il mistero Giménez alla vigilia di Como-Milan: “Ecco quando può tornare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA