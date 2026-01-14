Milan, Allegri: 'Domenica approccio giusto, ma la differenza la fanno i gol'

Milan, Allegri analizza in conferenza alcuni dati

Nelle ultime 8 per 6 volte il Milan è passato in svantaggio, come mai: "Domenica, dopo un quarto d'ora eravamo andati tre volte davanti al portiere con Pulisic, quindi approccio giusto. La differenza è che se fai gol è l'approccio giusto, sennò è sbagliato. Dipende tutto dal risultato. Con la Roma abbiamo avuto mezz'ora di terrore, poi siamo passati in vantaggio e potevamo fare tanti gol.