Allegri svela il mistero Giménez alla vigilia di Como-Milan: “Ecco quando può tornare”

Quando tornerà in campo Santiago Giménez, attualmente in convalescenza dopo l'operazione alla caviglia? Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ne ha parlato in conferenza stampa a Milanello, poco fa, alla vigilia di Como-Milan del 'Sinigaglia'
Si è svolta, poco prima di pranzo, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, la conferenza stampa di presentazione di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, ha toccato - per l'occasione - vari temi interessanti.

Tra questi, un capitolo dedicato agli infortunati: Strahinja Pavlović e Niclas Füllkrug, infatti, saranno assenti domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia'. Per entrambi, uno alle prese con 9 punti di sutura alla testa e l'altro con un'infrazione ad una falange di un dito del piede, si prevede il rientro per Roma-Milan del 25 gennaio prossimo.

Ma Allegri, palla vigilia di Como-Milan, ha parlato anche di Santiago Giménez. L'attaccante messicano, classe 2001, è fermo dallo scorso 28 ottobre 2025, quando chiese la sostituzione per un problema alla caviglia durante Atalanta-Milan 1-1. Da quel momento lì, non ha più messo piede in campo con i rossoneri e, il 18 dicembre 2025, ad Amsterdam (Olanda), il 'Bebote' si è anche operato.

Un intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra che lo sta tenendo fuori fino a completo recupero. Quando avverrà? Allegri, in conferenza, ha spiegato: "Il recupero di Giménez procede bene: per il rientro ci vorrà fine marzo". Pertanto, almeno tre mesi completi di stop post-operatorio. L'ex Feyenoord, dunque, tornerà in campo negli ultimi due mesi della stagione con il Milan.

