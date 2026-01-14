Ma Allegri, palla vigilia di Como-Milan, ha parlato anche di Santiago Giménez. L'attaccante messicano, classe 2001, è fermo dallo scorso 28 ottobre 2025, quando chiese la sostituzione per un problema alla caviglia durante Atalanta-Milan 1-1. Da quel momento lì, non ha più messo piede in campo con i rossoneri e, il 18 dicembre 2025, ad Amsterdam (Olanda), il 'Bebote' si è anche operato.