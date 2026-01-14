Allegri sull'esperienza da Tedoforo: 'È stato bellissimo. C'era molta gente'

Nel primo pomeriggio di oggi, si è tenuta al centro sportivo rossonero di Milanello la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Como-Milan , partita valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i tanti temi, il tecnico rossonero ha commentato la sua esperienza a Borgomanero. Durante la mattina di oggi, Max ha svolto il suo ruolo da Tedoforo delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 . L'allenatore del Milan ha corso per 200 metri nel comune novarese, portando la torcia olimpica con la presenza di una folla in delirio per lui .

Sull'esperienza da tedoforo: "Stamattina è stata una bellissima esperienza, c'era un sacco di gente. Lo sport è meraviglioso, perché ci sono regole e disciplina. Una cosa molto importante per la crescita dei ragazzi. Lo sport educa, ecco perché i ragazzi devono farne molto, qualsiasi sia. Mi piace molto sciare, lo facevo molto. Ora quando posso vado, mi diverto un sacco, anche se vado piano"