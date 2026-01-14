PIANETAMILAN i nostri video Delirio totale per Allegri con la torcia olimpica! Folla di tifosi per lui (Video)

Milan, delirio a Borgomanero per Allegri tedoforo olimpico | VIDEO
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha portato la torcia olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, questa mattina, a Borgomanero (NO): tanti accorsi solo per vedere il tecnico livornese correre da tedoforo per 200 metri!
Daniele Triolo Redattore 

Importante appuntamento, questa mattina, a Borgomanero (NO): Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha svolto infatti la sua missione di tedoforo. Il tecnico livornese ha corso, per 200 metri, portando la torcia olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, alla presenza di una folla entusiasta di tifosi accorsi per vederlo da vicino.

Nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, potete vedere il totale delirio nel comune del novarese per l'evento che ha visto protagonista Allegri e, di riflesso, il Milan. Guardate le immagini per farvi un'idea delle condizioni in cui ha dovuto sgambettare il tecnico del Diavolo!

Ora Allegri farà ritorno a Milanello. C'è un allenamento di rifinitura da dirigere (domani sera si disputerà Como-Milan, recupero di campionato) e una conferenza stampa alla quale presenziare!

