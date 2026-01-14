Allegri sul periodo: 'Il nostro valore non si cancella per un periodo brutto'

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un pensiero sul momento della squadra e sui confronti con Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Al centro sportivo di Milanello, nel primo pomeriggio di oggi, Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Como-Milan , sfida valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i vari spunti emersi, Allegri ha analizzato anche il confronto con Inter e Napoli , le due favorite per la vittoria dello Scudetto . Ecco, le sue parole sul tema.

Allegri, le parole sul momento della squadra e sul confronto con Inter e Napoli

Sul ritmo di Inter-Napoli e se il Milan è allo stesso livello: "È stata una bella partita perché hanno giocato bene tecnicamente. L'intensità non la dà la corsa, è una componente se la palla viaggia veloce. Devi andar dietro alla palla, non puoi andare più forte. Solo un anno negli ultimi sei i nerazzurri è uscita dalle prime due.