Allegri sul periodo: 'Il nostro valore non si cancella per un periodo brutto'

Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic
Massimiliano Allegri ha poi aggiunto: "Invece, il Napoli negli ultimi 12 o 14 anni solo due anni fuori dalla Champions League, hanno fatto un lavoro molto importante. Il nostro obiettivo era quello di tutti. Lavorare per giocare la Champions League l'anno prossimo. Per farlo bisogna far fatica, lavorare e passare momenti belli o brutti. Non è che con un momento brutto la squadra perde valore, la stagione è alti e bassi. Per questo l'ideale sarebbe viaggiare a velocità di crociera"
