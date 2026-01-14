Pianeta Milan
CONFERENZA

Milan, Allegri tranquillizza l’ambiente: “Un momento brutto non fa perdere il valore della squadra”

Allegri sul periodo: 'Il nostro valore non si cancella per un periodo brutto'
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un pensiero sul momento della squadra e sui confronti con Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Al centro sportivo di Milanello, nel primo pomeriggio di oggi, Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Como-Milan, sfida valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A. Tra i vari spunti emersi, Allegri ha analizzato anche il confronto con Inter e Napoli, le due favorite per la vittoria dello Scudetto. Ecco, le sue parole sul tema.

Allegri, le parole sul momento della squadra e sul confronto con Inter e Napoli

Sul ritmo di Inter-Napoli e se il Milan è allo stesso livello: "È stata una bella partita perché hanno giocato bene tecnicamente. L'intensità non la dà la corsa, è una componente se la palla viaggia veloce. Devi andar dietro alla palla, non puoi andare più forte. Solo un anno negli ultimi sei i nerazzurri è uscita dalle prime due.

LEGGI ANCHE: Como-Milan, probabili formazioni: Allegri con le sicurezze a centrocampo. Ballottaggio Nkunku-Pulisic

Massimiliano Allegri ha poi aggiunto: "Invece, il Napoli negli ultimi 12 o 14 anni solo due anni fuori dalla Champions League, hanno fatto un lavoro molto importante. Il nostro obiettivo era quello di tutti. Lavorare per giocare la Champions League l'anno prossimo. Per farlo bisogna far fatica, lavorare e passare momenti belli o brutti. Non è che con un momento brutto la squadra perde valore, la stagione è alti e bassi. Per questo l'ideale sarebbe viaggiare a velocità di crociera"

