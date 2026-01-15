Como-Milan, Piccari: 'Sconfitta dei rossoneri nell'aria. Sullo Scudetto...'

Pianeta Milan
Il direttore di 'Tuttomercatoweb' Marco Piccari è intervenuto in diretta su 'TMW Radio' per commentare la sfida di stasera Como-Milan, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni
Nel corso dell'odierna puntata de 'L'Editoriale', ai microfoni di 'TMW Radio' è intervenuto il direttore di 'Tuttomercatoweb' Marco Piccari per commentare i principali temi del calcio italiano. Non poteva mancare un pensiero su Como-Milan di questa sera e sulla lotta Scudetto, con l'Inter in fuga dopo la vittoria col Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Como-Milan è una partita così scontata per il Milan? “Nono, è tutto meno che scontata questa partita. È un test importante, il Como gioca libero perché anche se dovesse perdere rimarrebbe in una zona importante di classifica. Il Como si sa anche difendere, sono bravi a essere concreti mentre ho visto il Milan in difficoltà. Ha recuperato due pareggi all’ultimo, con la Fiorentina il secondo tempo è stato di una bruttezza incredibile, con il Genoa è andato in difficoltà allo stesso modo. Può vincere perché ha giocatori che fanno male in ripartenza, ma credo che il Milan possa soffrire col Como. La sconfitta del Milan è nell’aria e deve fare una partita molto concreta oggi”.

Qual è l’avversaria principale dell’Inter? “L’Inter si deve preoccupare anche dell’Inter, a breve arriva la Champions che porta già tante energie. Penso sia l’unica squadra italiana che può fare un percorso più lungo in Europa. Tengo dentro il Napoli, sei punti non sono tanti perché sono due partite. Va tenuto dentro anche il Milan, non vorrei tenere vicino Allegri. La Juve poi ci deve credere, il campionato è lungo e non riesco a classificare questo distacco dell’Inter come una fuga. È uno strappo, se il Milan vince sta a -3 e non si può parlare di fuga. Abbiamo visto ieri anche l’Inter quanta fatica ha fatto per battere il Lecce, bisogna sudare tanto e compresa la Roma le tengo tutte dentro. Tra Roma e Juve però credo che sia la Juve a dover pensare allo scudetto”.

