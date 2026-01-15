Como-Milan, Piccari: 'Sconfitta dei rossoneri nell'aria. Sullo Scudetto...'

Qual è l’avversaria principale dell’Inter? “L’Inter si deve preoccupare anche dell’Inter, a breve arriva la Champions che porta già tante energie. Penso sia l’unica squadra italiana che può fare un percorso più lungo in Europa. Tengo dentro il Napoli, sei punti non sono tanti perché sono due partite. Va tenuto dentro anche il Milan, non vorrei tenere vicino Allegri. La Juve poi ci deve credere, il campionato è lungo e non riesco a classificare questo distacco dell’Inter come una fuga. È uno strappo, se il Milan vince sta a -3 e non si può parlare di fuga. Abbiamo visto ieri anche l’Inter quanta fatica ha fatto per battere il Lecce, bisogna sudare tanto e compresa la Roma le tengo tutte dentro. Tra Roma e Juve però credo che sia la Juve a dover pensare allo scudetto”.