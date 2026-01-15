Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Como-Milan. Finora Guida ha incontrato il Como per una volta in carriera: il suo 'score' è di una vittoria per i lariani. Sono, invece, 40 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 19 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 4 dicembre 2025, all'Olimpico di Roma, per Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia.