Formazioni ufficiali Como-Milan: Allegri esclude un big. In panchina una sorpresa

Ecco le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como: le scelte definitive dei due allenatori, Cesc Fàbregas e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Cesc Fàbregas e Massimiliano Allegri!

Como-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Sinigaglia'

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Diego Carlos, Posch, Álex Valle, Caqueret, Dossena, Le Borgne, Sergi Roberto, Kühn, J. Rodríguez, Cerri. Allenatore: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Duțu, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Sarà Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), a dirigere Como-Milan. Finora Guida ha incontrato il Como per una volta in carriera: il suo 'score' è di una vittoria per i lariani. Sono, invece, 40 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 19 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 4 dicembre 2025, all'Olimpico di Roma, per Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia.

