Calciomercato, vecchia fiamma per la difesa: “Proposto Diogo Leite”. I dettagli

Calciomercato Milan, Diogo Leite potrebbe essere di nuovo finito nel mirino dei rossoneri per rinforzare la difesa. Ecco i dettagli dal giornalista Alessando Jacobone
Emiliano Guadagnoli
Le parole di Massimiliano Allegri potrebbero avere chiuso almeno virtualmente il calciomercato invernale del Milan. Queste la frase dell'allenatore del Diavolo: "La rosa va bene così. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriveremo fino alla fine". Nonostante questa frase continuano le voci su un possibile rinforzo in difesa per il Milan.

Tantissimi i giocatori accostati al Diavolo in questa sessione di calciomercato. Il giornalista Alessando Jacobone ha riproposto un nome già fatto in ottica Milan. Ecco di chi si tratta.

"In scadenza a giugno 2026, Diogo Leite, classe 99 difensore centrale portoghese dell'Union Berlino, è stato recentemente proposto al Milan, così come a Roma, Juventus e Fiorentina".

Vista la scadenza del contratto vicina, Diogo Leite potrebbe essere un'occasione di calciomercato a cifre basse per i rossoneri. Vedremo se la dirigenza del Milan ci penserà davvero o se il Diavolo resterà così fino al termine della stagione.

