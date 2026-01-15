"In scadenza a giugno 2026, Diogo Leite, classe 99 difensore centrale portoghese dell'Union Berlino, è stato recentemente proposto al Milan, così come a Roma, Juventus e Fiorentina".
Vista la scadenza del contratto vicina, Diogo Leite potrebbe essere un'occasione di calciomercato a cifre basse per i rossoneri. Vedremo se la dirigenza del Milan ci penserà davvero o se il Diavolo resterà così fino al termine della stagione.
