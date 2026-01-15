Le parole di Massimiliano Allegri potrebbero avere chiuso almeno virtualmente il calciomercato invernale del Milan. Queste la frase dell'allenatore del Diavolo: "La rosa va bene così. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriveremo fino alla fine". Nonostante questa frase continuano le voci su un possibile rinforzo in difesa per il Milan.