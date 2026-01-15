Calciomercato, proposto al Milan un giovane talento in attacco: ecco chi

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato anche in vista del futuro del club. Il Diavolo infatti ha sondato e sta sondando tanti profili giovani per investire cifre anche importanti. Ultimo di questi l'attaccante del Partizan Belgrado Kostic, classe 2007 che sarebbe ancora nel mirino del Milan per il presente e il futuro della squadra. Occhio poi su un altro giocatore interessante che potrebbe piacere alla dirigenza dei rossoneri. Ecco di chi si tratta.