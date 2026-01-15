Calciomercato, proposto al Milan un giovane talento in attacco: ecco chi

Calciomercato Milan, continua il lavoro della dirigenza rossonera anche per quanto riguarda il futuro del club. Proposto un giovane per l'attacco. Le ultime da Calciomercato.it
Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato anche in vista del futuro del club. Il Diavolo infatti ha sondato e sta sondando tanti profili giovani per investire cifre anche importanti. Ultimo di questi l'attaccante del Partizan Belgrado Kostic, classe 2007 che sarebbe ancora nel mirino del Milan per il presente e il futuro della squadra. Occhio poi su un altro giocatore interessante che potrebbe piacere alla dirigenza dei rossoneri. Ecco di chi si tratta.
Come riportato da Calciomercato.it, al Milan sarebbe stato offerto Aquiles Valentin Mansilla. Attaccante argentino classe 2008 con parenti comunitari che al momento milita nel Racing Club U18. Come racconta il sito specializzato, essendo un minore fino a febbraio non potrà sottoscrivere un contratto da pro. Potrebbe essere quindi un'occasione importante proprio ora che Mansilla non ha ancora firmato.