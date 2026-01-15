Il Milan lavora sul calciomercato: il Diavolo ha chiuso il colpo Fullkrug negli ultimi giorni di dicembre. L'attaccante tedesco è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. Oltre o un possibile colpo per la difesa, la dirigenza rossonero starebbe lavorando anche per il futuro, alla ricerca di talenti importanti.