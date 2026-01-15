Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, nuovi contatti per Kostic: richiesta alta per il Milan. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, nuovi contatti per Kostic: richiesta alta per il Milan. I dettagli

Calciomercato, nuovi contatti per Kostic: richiesta alta per il Milan. I dettagli
Il giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto anche sul calciomercato del Milan. I rossoneri spingono ancora per il giovane Andrej Kostic. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan lavora sul calciomercato: il Diavolo ha chiuso il colpo Fullkrug negli ultimi giorni di dicembre. L'attaccante tedesco è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. Oltre o un possibile colpo per la difesa, la dirigenza rossonero starebbe lavorando anche per il futuro, alla ricerca di talenti importanti.

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan continuerebbe a spingere per Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. La prima offerta dei rossoneri sarebbe stata di 4.5 milioni di euro per il giocatore, ritenuta troppo bassa vista la presenza di una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Secondo il giornalista la richiesta dei serbi sarebbe di circa 12 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Como-Milan, probabili formazioni: Allegri pronto a lanciare Nkunku. Mentre Leao ...>>>

Questo perché il Partizan dovrà versare il 20% dell’incasso al Buducnost Podgorica, vecchio club di Kostic. Secondo Di Marzio sarebbero previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore.

Leggi anche
Calciomercato, Fofana pressing del Galatasaray. Pellegatti: “Quello che mi fa paura è il...
Goretzka, il Milan e Tare ci provano: ecco la richiesta del giocatore e di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA