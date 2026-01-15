Questo perché il Partizan dovrà versare il 20% dell’incasso al Buducnost Podgorica, vecchio club di Kostic. Secondo Di Marzio sarebbero previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore.
Il Milan lavora sul calciomercato: il Diavolo ha chiuso il colpo Fullkrug negli ultimi giorni di dicembre. L'attaccante tedesco è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. Oltre o un possibile colpo per la difesa, la dirigenza rossonero starebbe lavorando anche per il futuro, alla ricerca di talenti importanti.
Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan continuerebbe a spingere per Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. La prima offerta dei rossoneri sarebbe stata di 4.5 milioni di euro per il giocatore, ritenuta troppo bassa vista la presenza di una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Secondo il giornalista la richiesta dei serbi sarebbe di circa 12 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.
Questo perché il Partizan dovrà versare il 20% dell’incasso al Buducnost Podgorica, vecchio club di Kostic. Secondo Di Marzio sarebbero previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore.
