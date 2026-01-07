Pianeta Milan
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è tornato a parlare delle strategie di mercato rossonere: le parole su Kostic, giovane gioiello del Partizan...
Il mese di gennaio è sempre stato turbolento a causa del calciomercato. Dopo una prima parte di stagione, i vari club vedono se rinforzare o meno le proprie rose a disposizione, magai cedendo alcuni giocatori o prendendone dei nuovi. A parlare delle strategie di mercato del Milan di Massimiliano Allegri è stato il giornalista sportivo e noto tifoso rossonero Carlo Pellegatti nel suo nuovo video caricato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le parole su Kostic:

Milan, Pellegatti su Kostic

Il commento di Carlo Pellegatti sul possibile arrivo del giovane Andrej Kostic: "Sono curioso di capire se il Milan affonderà il colpo per Andrej Kostic del Partizan, giocatore davvero interessante e giovanissimo. Bisognerà capire se il Milan tenterà l’affondo con questo giocatore che viene definito come un Vlahovic giovane e che sembra un giocatore veramente interessante. Bisogna anche capire quale sarà il futuro di un giocatore come Camarda, a cui teniamo tutti moltissimo"

