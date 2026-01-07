Nella giornata di oggi, mercoledì 07 gennaio 2026, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, anche e soprattutto in ottica mercato. Ad attirare l'attenzione sono state le notizie legate ai rinnovi di alcuni calciatori chiave. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA