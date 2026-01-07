Lelel Adani, ex calciatore dell'inter e, ad oggi, noto opinionista sportivo, è intervenuto così parlando di Allegri e del Milan

Lelel Adani, ex calciatore dell'inter e, ad oggi, noto opinionista sportivo, è intervenuto così ai microfoni del podcast Viva el Futbòl, parlando momento delle big nel nostro campionato. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, spiccano quelle nei confronti di Massimiliano Allegri e del suo Milan . Ecco, di seguito, le sue forti parole:

"Rispetto agli altri allenatori, come Chivu o Conte, Max non sembra essere evoluto. Lui dice che i giocatori non devono cambiare posizione, devono stare nel proprio ruolo, ma facendo così non ti evolvi mai, resti prevedibile. Il possesso non si fa da fermi. Non riesco a capire se è provocatorio o davvero la pensa così. Io guardo il Como di Fabregas, che è sesto. Credo il Como abbia la migliore difesa del Milan. Vi faccio una domanda. Il Milan con questo gioco in Champions cosa fa? Non è proponibile dai. Non dico che Allegri non stia facendo un buon lavoro, dico che in futuro ci vorrà altro..".