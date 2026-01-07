Che segnale è per il Milan il rinnovo di Maignan? Ambrosini risponde: "Estremamente rassicurante per il Milan e per i tifosi. Recentemente i rossoneri hanno preso mazzate con Calhanoglu, Donnarumma, Kessié. Sono anche beffe nell'orgoglio di chi si sente ferito. A livello di patrimonio societario vedersi sfuggire giocatori che poi in giro fanno bene come fanno ... All'inizio Maignan non mi sembrava un giocatore così fermo da prendersi certe responsabilità. Adesso sembra più dentro e più preciso, ma noi vediamo poco".