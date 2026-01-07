Pianeta Milan
Ambrosini sul rinnovo di Maignan: “Segnale rassicurante per il Milan e per i tifosi”

L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco l'estratto dal podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio'
"Un traguardo importante, legato a doppio filo al progetto tecnico". Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del possibile rinnovo di Maignan con i rossoneri: "Vedere un Milan stabilmente in zona Champions, che ti dà garanzie sul futuro a medio termine con Allegri e Tare, probabilmente hanno convinto Maignan che sta bene a Milano".

Durante il podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio' presente anche l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini: "Quando c'era da fare il mercato e Galliani doveva cedere diceva sempre che il problema era mandare via i calciatori da Milano. A Milano si sta bene. Si vive bene".

Che segnale è per il Milan il rinnovo di Maignan? Ambrosini risponde: "Estremamente rassicurante per il Milan e per i tifosi. Recentemente i rossoneri hanno preso mazzate con Calhanoglu, Donnarumma, Kessié. Sono anche beffe nell'orgoglio di chi si sente ferito. A livello di patrimonio societario vedersi sfuggire giocatori che poi in giro fanno bene come fanno ... All'inizio Maignan non mi sembrava un giocatore così fermo da prendersi certe responsabilità. Adesso sembra più dentro e più preciso, ma noi vediamo poco".

