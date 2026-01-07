Dopo Forgione e Piantanida, anche Borrelli ha parlato della lotta scudetto: le parole sul Milan e le altre big della Serie A

Alessia Scataglini 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 17:06)

Con il girone di andata ormai al termine, molti opinionisti e giornalisti sportivi stanno facendo il punto sulla lotta scudetto, con la Serie A che terminerà tra 19 giornate. Michele Borrelli, ospite ai microfoni di TMW Radio, ha voluto rilasciare delle considerazioni proprio sul campionato, parlando di Milan, Inter e Napoli. Quali saranno i fattori scudetto per le big di Serie A? Borrelli, inoltre, nelle sue considerazioni, ha tenuto conto anche del fattore no coppe del Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il pensiero di Michele Borrelli: "Bella questa incertezza nel campionato. Detto questo, Inter, Napoli e Milan hanno lottato negli anni scorsi per vincere. Deciderà il cammino europeo di Inter e Napoli, con il Milan che non ha le coppe. Poi gli infortuni e il Mondiale, visto che a marzo-aprile ci saranno giocatori che avranno quello come obiettivo. E poi le vittorie degli Scudetti, con Conte e Allegri che sono serial-winners..."