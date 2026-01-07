Pianeta Milan
Ventola: “Leao presente come quest’anno l’ho visto solo nei mesi dello scudetto”

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol è intervenuto l'ex calciatore Nicola Ventola, che ha parlato di Leao del Milan: le sue parole
Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol è intervenuto l'ex calciatore Nicola Ventola. L'ex attaccante nerazzurro, a differenza di Cassano e gli altri, ha deciso di prendere le difese di Rafael Leao, attaccante del Milan, dicendo che, presente come quest'anno l'ha visto solo nell'anno in cui i rossoneri hanno poi vinto lo scudetto con Pioli. Ecco, di' seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Ventola

Il commento di Nicola Ventola su Rafael Leao: "Sono tutti centrati al Milan e Leao, che molte volte non mi piace nell’attitudine e nonostante parecchi infortuni, è rientrato sempre velocemente e si è sempre fatto trovare pronto. Mi piace anche l’attitudine che si è preso i rigori e li ha segnati. A livello di numeri c’è tanto da lavorare ma ogni volta che ha giocato, presente come quest’anno l’ho visto solamente nei due mesi in cui hanno vinto lo Scudetto con Pioli. Fino a questo momento, con i pochi minuti giocati e cambiato ruolo, si fa trovare e fa anche gol"

