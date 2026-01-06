Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Borghi: “Non credo che Fullkrug possa partire titolare col Genoa. Occhio a…”

ULTIME MILAN NEWS

Borghi: “Non credo che Fullkrug possa partire titolare col Genoa. Occhio a…”

Borghi: “Non credo che Fullkrug possa partire titolare col Genoa. Occhio a…” - immagine 1
In vista di Milan-Genoa, match in programma giovedì alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, Borghi ha rilasciato delle dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' aria di turno infrasettimanale in Serie A, con in campo l'ultima giornata del girone di andata, ovvero la 19esima. Come sempre, il giornalista e telecronista sportivo Stefano Borghi, nel nuovo video caricato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan. di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare il Genoa giovedì sera a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Borghi

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero chiuso Vlahovic per giugno: i dettagli

Le parole di Stefano Borghi su chi può essere l'uomo chiave del Milan contro il Genoa: "Non credo che Fullkrug possa partire titolare, altrimenti sarebbe stata una partita da centravanti per farsi marcare e portare in giro il centrale del Genoa: non credo abbia la condizione per partire dal primo minuto. Vedo ancora la possibilità di creare le condizioni per delle incursioni: Pulisic è maestro assoluto di queste cose ma vi dico, sulla stessa idea, occhio a Rabiot. Occhio a Rabiot che potrebbe essere il giocatore in grado di decidere".

Leggi anche
Milan, Modric presente tra la lista dei 25 migliori calciatori del 21esimo secolo
Milan-Genoa, indietro nel tempo: quell’1-0 del 1993 al ‘San Paolo’

© RIPRODUZIONE RISERVATA