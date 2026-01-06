E' aria di turno infrasettimanale in Serie A , con in campo l'ultima giornata del girone di andata, ovvero la 19esima. Come sempre, il giornalista e telecronista sportivo Stefano Borghi , nel nuovo video caricato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan . di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare il Genoa giovedì sera a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Stefano Borghi su chi può essere l'uomo chiave del Milan contro il Genoa: "Non credo che Fullkrug possa partire titolare, altrimenti sarebbe stata una partita da centravanti per farsi marcare e portare in giro il centrale del Genoa: non credo abbia la condizione per partire dal primo minuto. Vedo ancora la possibilità di creare le condizioni per delle incursioni: Pulisic è maestro assoluto di queste cose ma vi dico, sulla stessa idea, occhio a Rabiot. Occhio a Rabiot che potrebbe essere il giocatore in grado di decidere".