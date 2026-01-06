Pianeta Milan
Milan-Genoa, indietro nel tempo: quell’1-0 del 1993 al ‘San Paolo’

Il Milan torna a San Siro e lo fa per la prima volta nel 2026 ed è obbligatorio tornare indietro nel tempo: quel match del 1993
Alessia Scataglini
Il Milan torna a San Siro e lo fa per la prima volta nel 2026. I rossoneri, giovedì alle ore 20:45 ospiteranno al Meazza il Genoa di Daniele De Rossi nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. In occasione di questo match, è obbligatorio fare un salto nel passato, precisamente a più di 30 anni fa. Il 5 settembre del 1993 le due formazioni, invece che scontrarsi a San Siro, si affrontarono all'allora Stadio San Paolo. Riviviamo il match:

(Fonte acmilan.com) - Dalla prima sfida casalinga del 2026 al primo appuntamento "ospitante" di una delle stagioni più gloriose nella nostra storia. Per introdurre Milan-Genoa, sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, abbiamo scelto di viaggiare nel tempo andando a oltre 30 anni fa, al primo impegno casalingo di un'annata che ci vide trionfare ai massimi livelli, per la prima volta, sia in Italia che in Europa. Usiamo le virgolette per il termine ospitante perché il match tra i rossoneri e i rossoblù non si disputò a San Siro il 5 settembre 1993, ma nell'insolito scenario di Napoli.

Fu l'allora Stadio San Paolo - oggi intitolato a Diego Armando Maradona - a ospitare la seconda giornata della Serie A 1993/94, a causa di una squalifica del campo inflitta ai rossoneri. Dopo il successo nel turno inaugurale a Lecce i rossoneri restarono quindi al sud per affrontare l'ambizioso Grifone (reduce da una Semifinale di UEFA due stagioni prima) guidato da Claudio Maselli. Una sfida delicata per cui Fabio Capello ripropone quasi lo stesso undici visto titolare nella sfida in Salento di due settimane prima: le novità sono l'esordiente Laudrup per Savićević nella linea di centrocampo e, in avanti, Massaro per Simone. Ed è proprio questa prima scelta che paga ottimi dividendi al 40' del primo tempo

Dopo tanto possesso infruttuoso, nel finale di prima frazione i rossoneri passano in vantaggio grazie a una bella manovra sviluppata da Laudrup, che allarga di tacco a sinistra per Maldini: il cross del numero 3 pesca a centro area la testa di Massaro, che colpisce con precisione mettendo il pallone dove Berti non può arrivare. Il punteggio non cambierà nemmeno nella ripresa, in cui il Genoa ha una grande opportunità in area piccola con Nappi. Il destro in controbalzo dell'attaccante ospite termina altissimo sopra la porta di Rossi per quella che è la principale emozione di un secondo tempo abbastanza interlocutorio. Finisce con lo stesso risultato della prima giornata a Lecce - 1-0 - per un altro mattoncino sulla strada per il terzo Scudetto consecutivo

