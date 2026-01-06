Il Milan torna a San Siro e lo fa per la prima volta nel 2026 ed è obbligatorio tornare indietro nel tempo: quel match del 1993

Il Milan torna a San Siro e lo fa per la prima volta nel 2026. I rossoneri, giovedì alle ore 20:45 ospiteranno al Meazza il Genoa di Daniele De Rossi nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. In occasione di questo match, è obbligatorio fare un salto nel passato, precisamente a più di 30 anni fa. Il 5 settembre del 1993 le due formazioni, invece che scontrarsi a San Siro, si affrontarono all'allora Stadio San Paolo. Riviviamo il match:

(Fonte acmilan.com) - Dalla prima sfida casalinga del 2026 al primo appuntamento "ospitante" di una delle stagioni più gloriose nella nostra storia. Per introdurre Milan-Genoa, sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, abbiamo scelto di viaggiare nel tempo andando a oltre 30 anni fa, al primo impegno casalingo di un'annata che ci vide trionfare ai massimi livelli, per la prima volta, sia in Italia che in Europa. Usiamo le virgolette per il termine ospitante perché il match tra i rossoneri e i rossoblù non si disputò a San Siro il 5 settembre 1993, ma nell'insolito scenario di Napoli.