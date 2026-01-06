E' aria di turno infrasettimanale in Serie A , con in campo l'ultima giornata del girone di andata, ovvero la 19esima. Come sempre, il giornalista e telecronista sportivo Stefano Borghi , nel nuovo video caricato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan . di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare il Genoa giovedì sera a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Borghi

Le parole di Stefano Borghi su cosa si aspetta dalla gara tra Milan e Genoa: "Il Milan non ha un calendario favorevolissimo questa settimana per i distacchi temporali. Però forse ha una partita che cade abbastanza bene: il Genoa è in difficoltà dopo la vampata per l’arrivo di De Rossi, è arrivata una striscia di tre sconfitte di cui la terza a Roma, la più brutta. La cosa veramente pesante è stata il pareggio interno col Pisa, con i fischi del Ferraris. Il Genoa, se guardate la classifica, dei brividi ce li ha: verrà a San Siro a fare la sua solita partita, anche propositiva. Per questo dico che può essere una partita buona per il Milan"