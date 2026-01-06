E' aria di turno infrasettimanale in Serie A, con in campo l'ultima giornata del girone di andata, ovvero la 19esima. Come sempre, il giornalista e telecronista sportivo Stefano Borghi, nel nuovo video caricato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan. di Massimiliano Allegri, che dovrà affrontare il Genoa giovedì sera a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Borghi: “Il Milan non ha un calendario favorevolissimo, ma con il Genoa…”
ULTIME MILAN NEWS
Borghi: “Il Milan non ha un calendario favorevolissimo, ma con il Genoa…”
Stefano Borghi, nel nuovo video caricato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan. di Massimiliano Allegri, che affronterà il Genoa: le parole sul calendario dei rossoneri...
Milan, le parole di Borghi—
Le parole di Stefano Borghi su cosa si aspetta dalla gara tra Milan e Genoa: "Il Milan non ha un calendario favorevolissimo questa settimana per i distacchi temporali. Però forse ha una partita che cade abbastanza bene: il Genoa è in difficoltà dopo la vampata per l’arrivo di De Rossi, è arrivata una striscia di tre sconfitte di cui la terza a Roma, la più brutta. La cosa veramente pesante è stata il pareggio interno col Pisa, con i fischi del Ferraris. Il Genoa, se guardate la classifica, dei brividi ce li ha: verrà a San Siro a fare la sua solita partita, anche propositiva. Per questo dico che può essere una partita buona per il Milan"
© RIPRODUZIONE RISERVATA