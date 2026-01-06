LEGGI ANCHE: Milan, tra infortuni e mercato: le ultime su Loftus e Nkunku. Bartesaghi in Premier? Kostic…
Il secondo aspetto—
L'altro aspetto è legato al "Recuperare i migliori protagonisti, Leao e Pulisic in particolare, alla migliore condizione, visto che fin qui hanno inciso in gol e assist ma saltando molte partite per infortuni", riferisce Ordine. "Mentre nel frattempo sarebbe cosa buona e giusta rimpolpare la rosa con un difensore di spessore dopo l’arrivo in attacco di Fullkrug il suggerimento dato alla dirigenza rossonera. Evidenziando un dettaglio non di poco conto: "Le ripetute indiscrezioni su Loftus-Cheek (piace a Sarri) e Nkunku (chiesto in Turchia) non sono un segnale molto rassicurante per Milanello".
