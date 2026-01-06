"Sono due le condizioni irrinunciabili perché il Milan possa resistere alla coppia regina Inter e Napoli, destinate a comandare dopo lo scatto autorevolissimo avuto contro Bologna e Lazio". Franco Ordine ne è sicuro. Il giornalista sportivo ha voluto esprimere il proprio pensiero legato alla possibilità dei rossoneri di lottare per conquistare lo scudetto assieme a Inter e Napoli.