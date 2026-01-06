Pianeta Milan
Ordine avverte il Milan: “Due condizioni irrinunciabili per resistere a Inter e Napoli…”

Franco Ordine è sicuro. Il giornalista ha voluto esprimere il proprio pensiero legato alla possibilità del Milan di vincere lo scudetto: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

"Sono due le condizioni irrinunciabili perché il Milan possa resistere alla coppia regina Inter e Napoli, destinate a comandare dopo lo scatto autorevolissimo avuto contro Bologna e Lazio". Franco Ordine ne è sicuro. Il giornalista sportivo ha voluto esprimere il proprio pensiero legato alla possibilità dei rossoneri di lottare per conquistare lo scudetto assieme a Inter e Napoli.

Milan, le parole di Ordine

"La prima è una questione di tempo, perché calendario alla mano il mese di gennaio può risultare decisivo per Allegri. Visto che tra turno infrasettimanale giovedì 8 gennaio col Genoa) e recupero per la Supercoppa in Arabia (giovedì 15 gennaio a Como) il Milan avrà la stessa sequenza di tre gare a settimana delle altre competitor, prima di tornare al ritmo settimanale da domenica 25 gennaio (a Roma) e domenica 1 febbraio (a Bologna), con sosta l’8 febbraio per San Siro chiuso per l’inaugurazione di Milano-Cortina e successivo recupero della sfida col Como a metà mese".

Il secondo aspetto

L'altro aspetto è legato al  "Recuperare i migliori protagonisti, Leao e Pulisic in particolare, alla migliore condizione, visto che fin qui hanno inciso in gol e assist ma saltando molte partite per infortuni", riferisce Ordine. "Mentre nel frattempo sarebbe cosa buona e giusta rimpolpare la rosa con un difensore di spessore dopo l’arrivo in attacco di Fullkrug il suggerimento dato alla dirigenza rossonera. Evidenziando un dettaglio non di poco conto: "Le ripetute indiscrezioni su Loftus-Cheek (piace a Sarri) e Nkunku (chiesto in Turchia) non sono un segnale molto rassicurante per Milanello".

