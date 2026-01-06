La decisione non è stata una sorpresa, anche per il ruolo centrale assunto da Marco Pacini all'intero della Curva Sud Milano (tifo organizzato del Milan ), passato da vocalist a figura di riferimento dopo i fatti legati all'inchiesta 'Doppia Curva'. Una vera e propria ascesa attuata già dallo scorso giugno, quando un po' di ultras rossoneri manifestarono davanti all'aula di San Vittore durante il processo.

Milan, la sentenza di Pacini

Secondo quanto riferito da 'La Repubblica', a Pesare su Pacini, cosa che ha portato ad un nuovo daspo per i prossimi cinque lunghi anni, è stata una somma di situazioni. La prima è legata alla sua iscrizione nel registro degli indagati che ha portato già alle condanne di Luca Lucci ed altri ultras. Un'inchiesta dalla quale, inizialmente, era rimasto fuori.