Ultras Milan, nuovo daspo per Pacini: ecco la durata del fermo per il nuovo ‘capo’ della Curva Sud

La decisione non è stata una sorpresa, anche per il ruolo centrale assunto da Marco Pacini all'intero della Curva Sud del Milan, daspo per il tifoso rossonero...
Alessia Scataglini
La decisione non è stata una sorpresa, anche per il ruolo centrale assunto da Marco Pacini all'intero della Curva Sud Milano (tifo organizzato del Milan), passato da vocalist a figura di riferimento dopo i fatti legati all'inchiesta 'Doppia Curva'. Una vera e propria ascesa attuata già dallo scorso giugno, quando un po' di ultras rossoneri manifestarono davanti all'aula di San Vittore durante il processo.

Milan, la sentenza di Pacini

Secondo quanto riferito da 'La Repubblica', a Pesare su Pacini, cosa che ha portato ad un nuovo daspo per i prossimi cinque lunghi anni, è stata una somma di situazioni. La prima è legata alla sua iscrizione nel registro degli indagati che ha portato già alle condanne di Luca Lucci ed altri ultras. Un'inchiesta dalla quale, inizialmente, era rimasto fuori.

La seconda motivazione è legata al suo passato. Quello inflitto ora è il terzo daspo: l'ultimo risaliva al 2014, scaduto poi nel 2017. Dal 2020 invece Pacini avrebbe potuto iniziare l'iter per la riabilitazione, cancellato cosi i precedenti. Cosa che, però, non si è mai fatta.

La Divisione anticrimine della Questura, perciò, ha verificato la situazione e, per i recidivi, bisogna per forza applicare il divieto di cinque anni (sanzione minima). Dopo il match tra Torino e Milano dell'8 dicembre 2025, a Pacini non sarà più concesso di entrare dentro qualsiasi stadio per i prossimi cinque anni.

 

