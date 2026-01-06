Pianeta Milan
Cucchi: 'Milan squadra efficace e pratica. Allegri sa ottenere i risultati'
Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato, tramite un post pubblicato su Facebook, i risultati dell'ultima giornata di Serie A. Ecco le sue parole
Con la netta vittoria dell'Inter 3-0 contro il Bologna di Italiano si è chiusa la 18^ giornata della Serie A 2025/26. La classifica recita lo stesso ordine della scorsa settimana. Comanda l'Inter, seguita a un punto di distanza dal Milan e a due dal Napoli. Al termine di questo turno si registra una prima fuga del trio sopracitato, viste le cadute di Roma e Juventus. A proposito dell'ultimo weekend di Serie A si è espresso sul proprio profilo Facebook il giornalista Riccardo Cucchi. Ecco il suo commento.

"Prova di grande qualità. L'Inter crea una mole impressionante di occasioni. Nessuna possibilità per il Bologna e risultato che non rispecchia del tutto la differenza vista in campo tra le due squadre. Un Milan pratico ed efficace vince di misura a Cagliari ed è lì a un solo punto di distanza dai neroazzurri. Allegri può non piacere per la sua idea di gioco, ma i risultati li sa ottenere. Il Napoli affonda la Lazio all'Olimpico. Netta superiorità tecnica di squadra e individuale".

