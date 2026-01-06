Cucchi: 'Milan squadra efficace e pratica. Allegri sa ottenere i risultati'

Riccardo Cucchi ha poi aggiunto: "La Lazio chiude in 9. Nervosismo alle stelle e settimo rosso in campionato. Davvero troppo per una squadra tra le meno fallose. La situazione psicologica è complicata dalla campagna cessioni che sembra più una smobilitazione. È anche vero che se non vende la Lazio non può comprare. La fiducia in Lotito e Fabiani è però ormai precipitata. E i tifosi laziali sono sempre più critici. Giustamente. La Juventus è bloccata in casa dal Lecce. Un pari che evidenzia il più grande limite dei bianconeri: l' assenza di un vero attaccante. Cade a Bergamo la Roma, il Torino ruggisce a Verona, la Fiorentina vince di misura sulla Cremonese e non è più sola in fondo alla classifica".