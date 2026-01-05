Milan, senti Marinozzi: 'Rabiot sposta clamorosamente l’equilibrio...'

Dopo la vittoria 0-1 del Milan di Massimiliano Allegri contro il Cagliari di Fabio Pisacane , arrivata grazie alla rete di Rafael Leao , il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha commentato sul proprio canale YouTube il successo rossonero, sottolineando, per l'ennesima volta l'importanza e la prestazione di Adrien Rabiot . Ecco le sue parole sul centrocampista francese, autore dell'assist per il gol vittoria di Leao.

Marinozzi, le parole su Adrien Rabiot

"Rabiot mi è piaciuto tantissimo. Direte: ma va? Ho avuto l’impressione di vedere un adulto che gioca contro dei bambini. E non per sminuire i calciatori del Cagliari, proprio in generale sia per i compagni che per gli avversari. Dominante, dominante in tutto quello che ha fatto durante la partita. Le sue funzioni iniziali erano quelle di aiutare di più in fase di impostazione: questo lo ha fatto bene".