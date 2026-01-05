Milan, senti Marinozzi: 'Rabiot sposta clamorosamente l’equilibrio...'

Pianeta Milan
Rabiot domina, Marinozzi: “Un adulto che gioca contro dei bambini. Sposta l’equilibrio del Milan”

Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la prestazione di Adrien Rabiot in Cagliari-Milan. Ecco le sue parole
Dopo la vittoria 0-1 del Milan di Massimiliano Allegri contro il Cagliari di Fabio Pisacane, arrivata grazie alla rete di Rafael Leao, il giornalista e telecronista di DAZNAndrea Marinozzi ha commentato sul proprio canale YouTube il successo rossonero, sottolineando, per l'ennesima volta l'importanza e la prestazione di Adrien Rabiot. Ecco le sue parole sul centrocampista francese, autore dell'assist per il gol vittoria di Leao.

Marinozzi, le parole su Adrien Rabiot

"Rabiot mi è piaciuto tantissimo. Direte: ma va? Ho avuto l’impressione di vedere un adulto che gioca contro dei bambini. E non per sminuire i calciatori del Cagliari, proprio in generale sia per i compagni che per gli avversari. Dominante, dominante in tutto quello che ha fatto durante la partita. Le sue funzioni iniziali erano quelle di aiutare di più in fase di impostazione: questo lo ha fatto bene".

Andrea Marinozzi ha continuato: "Poi l’assist per il gol con un attacco sulla destra dopo essere partito da posizione centrale. Con l’ingresso di Ricci è passato in zona rifinitura, con la funzione da invasore e sempre con la partita piena di cose buone, con la sensazione di poter dominare col braccio fuori dal finestrino. Rabiot sposta clamorosamente l’equilibrio di questa squadra: sono rimasto veramente colpito".

